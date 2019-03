L’hiver, une saison pour courir et rouler?

Le printemps est là. Et l’arrivée des beaux jours est souvent synonyme de reprise pour le sportif amateur. Les skis partent à la cave, le vélo fait le chemin inverse. Baskets et shorts sentent le renfermé? Rien de tel qu’une petite course au bord du lac pour les aérer. C’est dans l’ordre des choses, le cycle des saisons.

Photos Frank Mentha

Sauf qu’à une trentaine de kilomètres de là, une bande de sportifs ne l’entend pas de cette oreille. Sur les plateaux du Jura, ils profitent de la neige de mars pour faire une sortie trail blanc. Un parcours sur chemin de montagne alternant course et marche. Autre décor, autre état d’esprit. «Il y a encore trois ans, j’étais une coureuse de bitume, se souvient Colombe de Labouchere, une adepte. Mais très vite, les sorties en ville m’ont ennuyée. J’avais besoin de belles vues, de nature, de m’évader. Je suis donc passé au trail d’été, puis au trail d’hiver l’année dernière. La suite logique selon moi. Quand on y a goutté, difficile de s’arrêter.»

Un idéal d’aventure

Au rang des satisfactions, Colombe parle volontiers du côté «ludique» de la course sur neige, ou encore de «l’esprit montagne», le vrai, loin des stations de ski jugées parfois bruyantes et surpeuplées. À ses côtés sur le sentier, Sébastien Grossini, cofondateur du centre de préparation physique Sport Quest à Genève, abonde dans son sens: «Depuis quelques années, la pratique du sport a changé. Il y a eu un véritable boom autour du trail, du marathon. Les sportifs ont cherché à pousser leur performance sur la longueur dans un premier temps. Maintenant ils s’attaquent aux conditions.»

Un idéal d’aventure couplé à celui de la performance que l’on retrouve aujourd’hui dans la course à pied donc, mais aussi dans le vélo. Autre discipline en plein essor, le gravel – mélange de cyclo-cross et de vélo de route – se pratique quelle que soit la saison. Si l’idée n’est pas de rouler sur la neige, l’utilisation de pneus hybrides doit permettre aux cyclistes d’affronter moult situations. «En gravel on passe tranquillement de la route aux sous-bois, souligne Damien Bisetti, adepte Genevois de la première heure. On se protège ainsi du vent, des intempéries. Et puis les sorties sont moins longues qu’à vélo de route. On a moins le temps de prendre froid.»

Une tendance, un marché

Après une heure de course dans la neige au-dessus de Saint-Cergue, le petit groupe de trailers ne semble pas affecté par le mauvais temps. Tout juste se plaît-on d’avoir les pieds «un peu mouillés». Une prouesse du matériel et des équipementiers, qui ont été prompts à répondre aux besoins de pratiques de plus en plus extrêmes. «Je n’irai pas jusqu’à dire que les marques spécialisées sont à l’origine des nouvelles pratiques, analyse Johann Ferré, autre membre fondateur de Sport Quest. Mais la rapidité avec laquelle elles adaptent leurs technologies aux nouvelles tendances en fait des acteurs incontournables de leur développement.» Un catalogue toujours plus large propose aujourd’hui des tenues adaptées à la pratique du vélo par températures négatives, sans oublier les gants et autres chaussures chauffantes.

Autre indicateur du développement des disciplines hivernales, le nombre de manifestations qui leur sont consacrées augmente et elles gagnent en popularité. Exemple avec le Tortour Gravel Winter 2019, qui s’est déroulé en Suisse alémanique du 8 aux 10 février. Une course durant laquelle 120 cyclistes sont passés du bitume à la glace, affrontant la pluie et la neige.

Un calendrier trop chargé?

Pour la deuxième année de son trail blanc, la station des Diablerets a, quant à elle, fait le plein avec 700 coureurs, contre 380 un an plus tôt. «Et nous avons dû refuser du monde, annonce son organisateur Cédric Agassis. Avec deux trails hivernaux en Suisse romande, je crois tout simplement que l’offre est inférieure à la demande. La France compte aujourd’hui une vingtaine de gros événements dans la discipline.»

Un calendrier chargé qui n’est pas sans poser de questions. Quel impact sur la santé? Le corps a-t-il le temps de se reposer? (cf. ci-contre) D’un côté, les adeptes de vélo comme de course à pied se réjouissent. Pourquoi perdre le crédit d’un dur entraînement estival le temps d’une pause hivernale? Courir pendant la saison froide permet, entre autres, d’être plus performant au printemps.

De l’autre côté, les préparateurs physiques essaient plutôt d’encadrer. Préparations adaptées, rappel des règles de sécurité en montagne, équilibre vie sportive-vie privée sont autant de thématiques abordées. Enfin, pour le reste, tout le monde s’accorde sur l’idée qu’il faut profiter.

(TDG)