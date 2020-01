L’hiver cède au printemps le premier week-end de l’année

A la troisième couche d’habits retirée ce samedi à la mi-journée, on a fini par consulter les prévisionnistes, histoire de s’assurer que cette offensive printanière au mois de janvier n’allait pas se terminer en effeuillage pour tous. D’une même voix, ils ont répondu: «Pas de météo hivernale en vue».

On a vu, et surtout ressenti, la chaleur s’imposer dès 10h le matin. Avant midi, les 10 degrés annoncés en plaine étaient atteints. Au bord du Rhône, dans les zones protégées d’une bise par ailleurs inexistante, les promeneurs se sont dits qu’il faisait même franchement plus chaud.

Une ambiance de printemps bien installé, sous un ciel sans nuage, à la fois limpide et profond, conférant un relief supplémentaire au week-end en plein air. Conséquence immédiate: les gens sortent en bande, occupent le mobilier urbain partout où il se trouve. À commencer par le quai des Bergues, richement doté en bancs publics. Ils sont tous investis, du trois places qui en fait quatre, comme si, au même moment, juste en face, entre les ponts des Bergues et de la Machine, se jouait une compétition fluviale.

Ce week-end, la météo appartient aux piétons. Ils sont les rois de la ville, particulièrement sur le quai des Bergues. Photo: Laurent Guiraud

Juste derrière, les voitures continuent à défiler à petite vitesse, au rythme d’un corso mécanisé – à 14h30, deux Rolls Royce au gabarit de véhicule blindé -, des chars d’assaut de luxe, très photographiés, se frayant un passage dans la foule, à la manière d’une course-poursuite de film d’aventure (le dernier James Bond sort justement au printemps), mais au ralenti.

Ce cinéma de tous les contraires, au ras du pavé, vit ses ultimes projections. La «zone de rencontre» va disparaître d’ici à mi-janvier au profit d’une piétonisation complète du secteur. Par beau temps confirmé – ce dimanche, on reste au printemps -, l’incongruité vaut le détour.

On ne s’en lasse pas. Comme de citer à la lettre le bulletin météo de ce 4 janvier 2020 béni des dieux: «L’anticyclone des Açores renforce son influence en direction de la Suisse et y maintiendra son emprise jusqu’à lundi.» L’emprise genevoise de la chose garantit de jolies balades dominicales.