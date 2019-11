L’hébergement d’urgence double sa capacité d’accueil

La neige encercle Genève sans lui tomber sur la tête. Un classique. Mais comme il vaut mieux prévenir que subir, les communiqués municipaux se suivent. Notre ville rassemble ses troupes. Elles sont mécaniques du côté de la Voirie, des dizaines de véhicules engagés, une centaine de collaborateurs mobilisables, des lames «triaxiales», des saleuses en quantité. Ses moyens en surface font rêver.

Ils restent plus enfouis au niveau de l’hébergement d’urgence sociale. On retournera dès ce vendredi 15 novembre dans l’abri des Vollandes, à la rue du même nom, aux Eaux-Vives. Une rampe à descendre, un réfectoire, une bagagerie, des dortoirs communs; mais d’abord des équipes de travailleurs sociaux aguerris, sachant gérer cette promiscuité souterraine (100 lits pour des hommes majeurs).

C’est la 19e année consécutive que la Ville de Genève met en place son dispositif durant la saison d’hiver. À défaut de sortir de terre, la prestation s’étoffe. L’abri de Richemont, situé à la route de Frontenex, est devenu depuis deux ans l’adresse de repli des plus vulnérables, celles et ceux qui répondent aux critères de la grande précarité. Soit une bonne cinquantaine de personnes, dont un tiers de femmes, bénéficiant ensemble de cet accueil ininterrompu.

Humainement intense

Vingt-quatre mois en abri. Il faut mettre des mots positifs sur cette cohabitation particulière et humainement intense. Le chef du Service social de la Ville de Genève, Philip Schroft, relève qu’«une forme de communauté s’est créée; des amitiés se sont forgées entre les gens, toutes sortes de soutiens et de solidarités s’expriment au quotidien. Richemont est, à sa manière, un vrai lieu de socialisation.»

À partir de ce week-end, et jusqu’au printemps prochain, il doublera sa capacité. Cinquante places supplémentaires, sans céder un pouce sur la prestation proposée. La porte-parole du Département de la cohésion sociale, Manuelle Pasquali, résume les termes de cette action d’urgence: «Les personnes sont accueillies de 19 h 15 à 8 h , sept jours sur sept, avec une ouverture prolongée jusqu’à 9 h les dimanches et jours fériés. Elles disposent d’un lit, reçoivent un repas chaud le soir, un petit déjeuner le matin; tout en ayant la possibilité de prendre une douche et de bénéficier d’un soutien individuel.»

Infirmière présente

Assuré par qui, le soutien? «Un professionnel du domaine social, ainsi qu’une infirmière. L’accès aux soins de santé est rendu possible grâce à un partenariat reconduit avec les HUG qui interviennent directement dans les abris», rappelle la chargée de communication.

Sa magistrate, Esther Alder, a d’autres bonnes nouvelles à annoncer. Notamment le fait que «l’accueil des familles avec enfants a pu être renforcé cette année. Il se déploie désormais en surface: 40 places sont en effet disponibles à la route de Vernier, dans des appartements mis à disposition gratuitement et temporairement par la Fondation immobilière Emile-Dupont. Cet accueil est assumé par l’association Païdos.»

Effort collectif

Elle n’est pas la seule, de loin pas, à participer à l’effort collectif. Car, insiste le communiqué de la Ville, la capacité d’accueil, sur le front de l’urgence sociale, «a pratiquement doublé par rapport à la même période l’an dernier: 377 places sont actuellement disponibles.» La carte urbaine de cette urgence-là s’est en effet enrichie.

De nouvelles adresses, appelées sleep-in – six sont actuellement opérationnels – sont apparues depuis cet été. Toutes ou presque affichent complet. Madame Alder salue à raison cette «consolidation» du dispositif et les «collaborations fructueuses» établies avec les associations de la place ayant fait de l’urgence sociale leur priorité. Un acronyme les coiffe: CAUSE. Ces cinq lettres majuscules sonnent vraiment juste au seuil de l’hiver qui a pris de l’avance.

Sortir des abris: pas pour demain

Maintenant, le bémol, remettant le sujet concernant à l’heure genevoise. Le Département de la cohésion sociale visait le foyer Frank-Thomas aux Eaux-Vives, dans sa recherche permanente de lieux hors sol pour les sans-abri. Voués à être détruits, ces bâtiments en sursis sont passés des mains de l’Hospice général à celles de la Ville.

Laquelle ne s’était pas contentée de rêver à leur possible utilisation. Les plannings étaient prêts, la jauge fixée: 170 places garanties, de quoi déménager Richemont et Vollandes – bénéficiaires et équipes confondues – sur ce site, pour une exploitation étalée sur toute l’année. Un sacré changement. Il attendra.

Mauvais temps sécuritaire

Le temps administratif et sécuritaire n’est pas le même que celui de l’urgence sociale. Les autorisations viennent du Canton. Les règlements, les fonctionnaires zélés et la Police du feu sont de ce côté-là. L’incendie dramatique des Tattes, il y a cinq ans, a durci le ton, en matière de sécurité.

Des alarmes et différents aménagements manquent encore à Frank-Thomas pour se mettre en conformité avec ce qui s’apparente à de l’hébergement hôtelier, puisque les gens quittent les lieux durant la journée. Devant cette police qui prévient les flammes, un SDF n’est pas un requérant d’asile.

Mourir de froid

Rappeler aux experts du «zéro risque» que l’on peut aussi mourir de froid dans la rue ne change rien. Alors quand? Les collaborateurs de la Ville se refusent à donner une date. C’est mauvais signe. Un nouvel hiver complet dans les abris PC est sans doute le pronostic raisonnable.