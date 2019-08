«L’habitat sans voitures» reçoit un appui politique

Quand on conçoit une maison, faut-il forcément la flanquer d’un garage? Oui, c’est le plus souvent obligatoire, répond la législation genevoise. Mais la règle flanche. La Commission des transports du Grand Conseil a voté mardi – sans opposition mais avec des abstentions d’une partie de la droite – une motion rose-verte «pour une politique de mobilité favorisant l’habitat sans voitures». Ce texte, qui vise davantage une réduction des parkings qu’une suppression, a donc de fortes chances d’être voté en plénum par un parlement désormais moins féru d’automobile.

Les représentants des partis ont à peine retouché le texte de la socialiste Caroline Marti et de l’écologiste David Martin, biffant la campagne de publicité qu’ils appelaient de leurs vœux pour leur thématique. Reste l’essentiel, une impulsion politique donnée au gouvernement afin, notamment, qu’il tempère son règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RSFP).

Mesure écologique et libérale

Visant à éviter que les ensembles neufs surchargent des parcages de rue souvent très disputés, ce texte édicte le nombre de cases à créer selon les surfaces bâties et la zone du canton. Alors que toujours plus de ménages genevois se passent de voiture, il est reproché au RSFP de forcer à produire des parkings parfois sous-utilisés, générateurs de trafic, chers (environ 50 000 francs la place) et voraces en espace qui pourrait être consacré à la verdure ou aux enfants.

Le grief a fait mouche jusque dans les rangs du PLR. «Il s’agit d’abaisser les minima requis par le règlement, rappelle le député Rolin Wavre. Il nous semble tout à fait libéral de ne pas imposer aux promoteurs un nombre de stationnements supérieur à ce qu’ils souhaitent.» Sur proposition du ministre des Transports Serge Dal Busco, la même commission a accepté en mai d’assouplir la loi qui force à remplacer un parking supprimé dans les rues centrales. Une règle récente: instituée en 2012, elle a été durcie en 2016.

Une législature différente

Un vent nouveau souffle ainsi sur un Grand Conseil jadis plus arc-bouté sur les cases de stationnement. Mardi, Caroline Marti en a été agréablement surprise. «Je ne m’attendais pas à ce qu’il n’y ait aucune opposition à notre motion, dont le succès aurait été plus improbable si elle avait été présentée durant la précédente législature, glisse l’élue. À l’époque, la conjonction de la gauche et du PDC ne suffisait pas à créer une majorité, ce qui est désormais le cas. À droite, on a sans doute renoncé à combattre un texte pour lequel la majorité était garantie. Et puis les élections fédérales approchent: la question du climat y joue un rôle majeur.»

«En tant que libéral-radical sensible de longue date à l’environnement, je souhaite que cette législature soit différente et j’y travaille, sans dogmatisme», assure Rolin Wavre.

Stationnements à foison

L’actualité illustre les exigences de parkings dans un ensemble à bâtir. Motif de révolte en raison des atteintes au patrimoine que suscite son chantier tout juste entamé, le plan localisé de quartier (PLQ) des Allières prévoit de jucher ses quelque 400 logements sur 409 parkings pour habitants et 41 pour visiteurs. Or la réalisation du PLQ se justifiait précisément par sa situation proche du tram 12 et de la future gare des Eaux-Vives, où 711 autres places de parking sont par ailleurs prévues. Le tout dans un secteur aux routes engorgées. «Les Allières sont typiquement le genre de quartiers où il faut réduire le stationnement, juge Caroline Marti. Il n’y a aucun sens à y maintenir un tel taux de motorisation et c’est tout le sens de la motion.»

Selon le Département du territoire, le nombre de parkings des Allières correspond au minimum qu’exigeait le RSFP en 2013, quand le PLQ a été adopté. Le RFSP a été révisé en 2015 pour tenir compte du recul du taux de motorisation des Genevois. Le nombre de parkings qui restent inscrits au PLQ est le double de la norme actuelle.

Mais des affinages restent possibles au stade de l’autorisation de construire. Avec des habitants moins motorisés que la moyenne, les logements dits d’utilité publique peuvent déroger de 30% au seuil requis. «On demande presque toujours cette dérogation et on l’obtient systématiquement, mais d’autres types d’habitat, telles les coopératives, doivent parlementer davantage», détaille Carole-Anne Kast, présidente de la fondation HBM Emma-Kamacher.