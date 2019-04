L’extrême droite fait sa pub auprès de milliers d'élèves genevois

Les élèves genevois du secondaire II ont découvert un drôle de mail ce mardi matin dans leur boîte de réception, par le biais de la liste groupée de leur école @eduge.ch. «Kalvingrad Patriote représente la jeunesse enracinée de Genève qui ne se reconnaît ni dans le système électoraliste actuel, ni dans la jeunesse «alternative» dite genevoise. [...] Sans identité nous ne sommes rien. [...] Le culte du corps est aussi important que le culte de l'esprit.» Le message, signé par un groupe identitaire nationaliste local, Kalvingrad Patriote, a été envoyé à travers les listes regroupant les élèves de chaque établissement, à savoir les collèges et écoles professionnelles Stitelmann, Calvin, Claparède, Candolle, De Saussure, Rousseau, De Staël, Sismondi, Voltaire, Uldry, Dunant, Piaget, CTP, CFPC, CFPNE, CFPSHR. Le but, faire passer son message politique («Face à l'extrême gauche qui souhaite diviser le peuple à travers la «lutte des classes», nous voulons réconcilier les classes avec le drapeau national») et recruter des adhérents («Rejoins la meilleure jeunesse, rejoins KP!»).

Au vu des lectures proposées par leur cercle de lecture et des annonces de conférences sur leur site internet – Alain Soral, Jean-Marie Le Pen, Bernard Lugan, Alexandre del Valle, Jean-Yves le Gallou – le groupe Kalvingrad Patriote montre des affinités avec l'extrême-droite française.

«N'importe qui peut envoyer un mail à tous les élèves»

Le collectif des élèves du Collège Voltaire nous a transmis l’e-mail en question. L’adresse de départ, hébergée par protonmail.com – une messagerie cryptée gratuite – est externe à l’établissement.

Comment une telle intrusion dans les boîtes e-mail de l’école publique, qui se doit d’assurer une neutralité politique et religieuse, a pu être possible? Selon une élève du Collège Calvin, Anne*, 18 ans, les listes @eduge.ch ne sont pas protégées: «N’importe qui peut envoyer un mail à tous les élèves. On reçoit sans cesse des sondages sans connaître la personne qui les envoie.» Ces adresses mail sont-elles beaucoup utilisées par les élèves? «Oui, car c’est là-dessus qu’on reçoit toutes les informations officielles concernant l’école. Je la regarde tous les matins.» La collégienne s’étonne-t-elle de ce manque de protection des adresses e-mail du collège? «C’est sûr que ça me choque de recevoir de la propagande fasciste sur cette boîte.» Question subsidiaire: si un groupe d’extrême gauche envoyait lui aussi sa publicité aux élèves par ce biais, serait-ce aussi choquant? «Non. Ce serait inapproprié, mais ça ne serait pas aussi grave, parce que les valeurs de la gauche sont la tolérance et la solidarité.»

«La direction n'a rien dit»

Au Collège Claparède, Alice*, 16 ans, est décontenancée: «La direction ne nous a rien dit de toute la journée à ce sujet. Les profs non plus. J’ai l’impression qu’ils n’étaient pas au courant.» Un silence qui l’inquiète. «Il y avait des tas de commentaires suite à ce mail. Ça aurait pu déraper, partir en insultes. De voir que la direction n’a aucun contrôle là-dessus est gênant. Ça veut dire qu’on peut aussi nous envoyer des images bizarres, par exemple, sans qu’aucun responsable de l’école ne le voie.»

Une situation «résolue»

Que n’importe qui puisse, de l’extérieur, envoyer facilement et massivement du contenu à tous les élèves, est-ce un problème aux yeux du Département de l’instruction publique? «Oui, il s’agit évidemment d’un problème important. Le système de messagerie @eduge.ch, utilisé par les écoles publiques genevoises, a été victime d’une utilisation abusive ce matin (ndlr: mardi), réglée depuis lors, assure Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. Dès que l’alerte a été donnée, les services techniques du département ont trouvé l’origine du problème et bloqué l’accès aux listes de distribution. Il s’avère que le paramétrage du système de certaines écoles était déficient. Ce problème permettait d’envoyer massivement des e-mails aux élèves depuis l’extérieur. Mais certaines écoles ont été protégées correctement: les élèves de Sismondi, par exemple, n’ont pas reçu l’e-mail en question car le paramétrage était correct. C’est le premier incident depuis 2011. La loi précise que «toute forme de propagande politique et religieuse est interdite auprès des élèves». Le département condamne fermement un tel détournement de ses outils internes de communication et étudie la possibilité d’activer les voies judiciaires à l’encontre des auteurs.»

Le groupe «pas au courant»

Contacté par le biais de sa page Facebook, le groupe Kalvingrad Patriote a répondu par message: «L’affiche et le texte sont en libre accès sur les réseaux sociaux. Nous n’avons pas eu connaissance de cette action, n’importe qui a pu faire cela. Sans doute un sympathisant qui voulait nous faire de la pub, mais qui n’a cependant pas jugé bon de nous avertir.» Faut-il en déduire que le groupe se désolidarise de cette publicité ciblée? Nous n’avons, cette fois, pas obtenu de réponse. (TDG)