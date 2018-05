L’exposition de Saint-Gervais encourage la visite critique de nos places restaurées

Sous les panneaux, la place. Celle de Longemalle en mars, celle de Saint-Gervais en mai et juin. Une exposition itinérante montée par la Ville de Genève, plus particulièrement son Département des constructions et de l’aménagement. Lequel a des choses à montrer, «avant et après», au gré des travaux de réhabilitation menés dans des espaces «peu avenants ou envahis par du stationnement» comme l’a rappelé le conseiller administratif Rémy Pagani le jour du vernissage.

Cet accrochage en plein air peut paraître assez anodin et sommaire dans sa forme - douze panneaux sans texte ou presque pour autant de réalisations d’échelle, de nature et de vocations diverses, déclinées sur une petite dizaine d’années -, l’usage dynamique que permet son contenu est, en revanche, très instructif. Car les photographies grand format au tirage impeccable donnent à voir des espaces qui nous sont proches, qui se laissent revisités, à pied ou à vélo, avec les outils de compréhension fournis par l’expo.

Pique-nique sous l’arcade

L’occasion est bonne en effet d’aller, dans la foulée, vérifier «sur place» ces «vides très restreints», ces micro-lieux de vie urbaine pariant sur des «espaces partagés». Il suffit pour cela de remonter la rue Vallin. Goulart sous le soleil de midi. Le mobilier en bois – tables et bancs - qui trame la frontière végétalisée avec l’axe routier filant bruyamment vers la gare est aux trois-quarts désert. «Il fait trop chaud et l’on mange le nez dans les gaz d’échappement», explique d’une même voix le groupe d’étudiants assis par terre, à l’ombre, sous l’arcade d’un immeuble pas exactement conçue pour accueillir le repli d’une cinquantaine de pique-niqueurs en même temps.

Habitudes quotidiennes, à la marge, pas au centre. Le food-truck et ses deux employés, plantés pile en face du temple de Saint-Gervais, aimeraient que le lieu s’anime, que les queues se forment devant leur enseigne de cuisine rapide. La rareté du client, happé par les plats à l’emporter de la proche grande surface, rend leur présence inutile.

Non aux burgers, oui aux toilettes

Cette itinérance culinaire n’a aucun succès à cet endroit-là. Simon-Goulart ne mange pas du burger. Mais vient de se doter d’un panneau inédit et drôlement utile. Il n’annonce pas une exposition, il montre le chemin vers les toilettes publiques les plus proches. La Ville informe sur ces lieux d’aisance, dans un rendu graphique sobre et élégant à la fois.

L’ombre qui, à midi, peuple les marges continue à dépleupler le coeur d’une place, Chantepoulet, restaurée dans le souci identique de créer de «véritables lieux de vie». Discrète et chuchotante, la vie à cet endroit. Certains l’ont adoptée sans le crier sur les toits, trops contents de disposer d’un havre de paix à deux pas de la gare.

La buvette aux horaires brefs – «En cas de mauvais temps, nous sommes fermés», pouvait-on lire ce mercredi sous un ciel radieux – ne réunit que des solitaires plongés dans leur écran d’ordinateur. Les terrasses alentour sont toujours à moitié vides. La bise, que rien ne retient, règle la jauge confidentielle de cette place méconnue, inaugurée il y a maintenant trois ans.

Sur les marches, les coursiers à vélo

Et la place de Saint-Gervais, beaucoup plus traversée, comment vit-elle son nouvel aménagement servant pour encore un mois d’accrochage en plein air? La connexion avec les terrasses qui la bordent ne saute pas aux yeux. Chacun pour soi. Ce mercredi, vers 13h, un couple d’amoureux est assis sur le banc regardant la fontaine. Seul au monde.

Les vrais habitués sont sur les marches, en contrebas, face au Rhône. Ils sont chez eux, on les croise du matin au soir et leur conversation raconte la ville qui est la nôtre avec les mots, rapides et doux à la fois, des coursiers à vélo. Cette place est leur point de départ, leur «kilomètre zéro», leur base arrière entre deux trajets d’une rive à l’autre.

Une forme d’adoption spontanée qui ne déplairait pas au magistrat en charge de ces aménagements. Il en annonce d’autres, du côté de la Jonction notamment. Cet automne, une esplanade publique sera inaugurée sur l’îlot Sainte-Clotilde. Le tour des places du Petit-Saconnex et des Augustins viendra, sans compter bien sûr les abords de la gare Cornavin. Enfin, ce samedi 2 juin à 18h, le même magistrat réhabilitateur vernira la nouvelle place des Grottes. (TDG)