L’exhibitionniste traquait des femmes dans la rue à Genève

Un Genevois trentenaire est suspecté d’avoir passé de l’exhibitionnisme aux gestes plus poussés. Pour cela, il se retrouve désormais en détention provisoire, a appris la «Tribune de Genève».

Prévenu de contrainte sexuelle et d’exhibitionnisme, cet homme est soupçonné d’avoir traqué dans la rue cinq jeunes femmes. Parmi elles, Jacqueline*, une étudiante de 20 ans habitant Plainpalais, a accepté de témoigner dans nos colonnes.

Il a une lampe de poche

À la fin du mois de novembre 2018, l’étudiante aperçoit un homme en sortant du bus au Musée d’ethnographie (MEG). Celui-ci fait mine de compter les passagers en allumant et en éteignant sa lampe de poche à leur descente du véhicule. Elle ne s’affole pas pour autant et continue son chemin en direction de la rue des Maraîchers. Soudain, l’homme lui passe la main sur le sexe, par-dessus le pantalon. Elle se retourne, crie et voit l’exhibitionniste se mettre dans un coin pour se masturber. Jacqueline est tétanisée. Il est 19 h 30 et il fait nuit noire. Heureusement, grâce à son cri et au passage d’un piéton à proximité, l’inconnu finit par s’enfuir.

Jacqueline croit en avoir fini avec lui. «J’ai continué à marcher, je ne le voyais plus. Il faut dire que je suis un peu myope.» Elle arrive devant chez elle, un appartement non loin d’Uni Mail. L’étudiante tape le code d’entrée de son immeuble et, soudain, elle l'entend dans son dos lui adresser une phrase obscène. L’individu, qui la suivait, est revenu.

Apeurée, elle ferme rapidement la porte vitrée, saisit son téléphone et prend une photo de l’homme «pas très grand et pas très fin», qui a le sexe à l’air. «Je ne sais pas comment j’ai pu avoir ce réflexe, dit-elle. Quand j’ai fait la photo, il a caché son visage. La scène a duré une trentaine de secondes.»

À son arrivée chez elle, sa mère la ramasse à la petite cuillère. «J’étais tellement choquée. Ma maman a appelé le 117. La police est venue rapidement et je suis allée porter plainte le soir même au Vieil Hôtel de Police, à la Jonction.» Le lendemain, Jacqueline contacte l’instance cantonale d’aide aux victimes (LAVI). Elle prend un avocat et suit un traitement psychiatrique. Aujourd’hui encore, elle peine à retrouver le sommeil et la concentration d’avant. «À cause du stress post-traumatique, j’ai raté un examen cet hiver. J’ai eu 7 sur 20.»

Le suspect, lui, n’a pas tardé à être arrêté peu après les faits, puis emprisonné à Champ-Dollon. «Je pensais que ça allait me rassurer de le savoir en prison, mais maintenant j’ai perdu confiance dans les autres. Je crains de sortir la nuit, ce qui ne me ressemble pas.» Depuis l’interpellation du prévenu, la Brigade des mœurs analyse tous les cas récents signalés d’exhibitionnisme, d’attouchements et autres harcèlements de rue. Sont-ils tous imputables au détenu? L’enquête devra le déterminer.

Suivi médicalement

Jeudi, une audience est organisée à la police afin de définir l’ampleur des cas reprochés. La séance se nomme dans le jargon un «line-up». Il s’agit en général pour les victimes de désigner le suspect parmi d’autres personnes derrière une vitre sans tain. «J’appréhende, relève Jacqueline, défendue par Me Yann Lam. Je revis la scène, je dors mal. Ma mère est triste de me savoir dans cet état. Ce qui me choque et me dégoûte, c’est d’avoir été suivie et touchée. Et de ne pas pouvoir me sentir en sécurité dans la rue.»

Le prévenu aurait déjà sévi par le passé, mais uniquement en s’exhibant, sans toucher ses victimes. Dans le cadre de ces premiers faits reprochés, l’homme, présumé innocent, a pourtant été suivi médicalement. Le traitement a-t-il été efficace? Manifestement pas…

* Prénom d’emprunt

(TDG)