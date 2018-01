L'ex-gérant de Crédit Suisse voudrait une 2e chance

Au terme de son procès, jeudi, l’ex-gérant de Credit Suisse, accusé d’avoir détourné 150 millions, a tenu à exprimer regrets et excuses envers ses anciens clients. «Ce sont des gens que j’appréciais particulièrement et qui avaient confiance en moi. Je leur reconnais parfaitement le droit de m’attaquer et de se sentir trahis. Je les admirais, il s’agit de personnes fortes qui, dans un processus darwinien, ont réussi à émerger des décombres de l’URSS postcommuniste.»

Le prévenu, 54 ans, a aussi évoqué l’âme russe et son aspect passionnel. Ce qui explique que ses clients l’ont peut-être trop aimé autrefois et le détestent trop aujourd’hui. Il a également présenté ses excuses à Credit Suisse et à ses jeunes collègues de la banque «pour qui j’étais un modèle». Il espère que ses agissements n’auront pas eu d’impact sur leur parcours professionnel.

Un avenir sombre

Quant à son avenir, il lui paraît sombre. «J’aimerais avoir une deuxième chance, repartir de zéro mais pas de moins 150 millions…» La banque lui réclame des millions, les plaignants de même. Quant au procureur Yves Bertossa, il considère que l’accusé doit payer une créance compensatrice de 8 millions à l’État. Pour l’avocat de la défense, Me Simon Ntah, son client, qui doit de grosses sommes à l’administration fiscale et à qui on a confisqué ses biens, n’a aucune chance de réinsertion dans ces conditions. Mardi, le procureur avait requis cinq ans de prison et quatre ans d’interdiction d’exercer dans le domaine bancaire.

Et la Rolex?

Le prévenu a déjà subi deux ans de préventive. «Vaut-il la peine de le maintenir encore en prison? s’interroge Me Ntah. Les dix ans de malheur qui l’attendent à la sortie ne sont-ils pas suffisants?» Dans la même veine, l’avocat se demande s’il faut vraiment lui confisquer son ordinateur, ses habits, sa Rolex. «Est-ce décent? Est-ce utile?» Il implore les juges de lui laisser sa maison afin qu’il puisse y vivre avec sa femme et son fils. Pour en revenir au fond de l’affaire, Me Ntah rappelle que la Russie a connu une crise financière en 1998. «Les oligarques ont pris leur premier coup sur la tête. Il y a eu un exode des familles et des flux financiers vers la Suisse.»

Mais «entre 2003 et 2006, les gens ont multiplié leur fortune. Et, tout à coup, en 2008, tout s’effondre.» Credit Suisse, comme les autres, est «en panique» et consacre un peu moins de temps au contrôle. C’est dans ce climat que son client «commet la plus grosse erreur de sa vie, il pense qu’il pourra rendre riche tout le monde, lui y compris. Un péché d’orgueil.»

À ses yeux, on ne peut pas retenir l’escroquerie et la tromperie astucieuse pour tous les actes commis. Seulement là où il y a eu contrôle de la banque. Dans les autres cas, le procédé est parfois si grossier qu’une simple vérification l’aurait détecté. Dans ces cas, Me Ntah plaide l’acquittement. Même chose en matière de gestion déloyale lorsque, au final, les plaignants ont fait des profits grâce à son client. Ou alors qu’aucun dommage n’est allégué dans l’acte d’accusation.

La banque va-t-elle payer?

Les 120 millions réclamés par Credit Suisse? L’avocat est d’avis que personne ne doit toucher à ce «profit illégitime». Ni la banque, ni les plaignants. «L’État devrait confisquer cette somme, comme ça Genève aurait un budget l’année prochaine.» À propos d’argent toujours, Me Christian Lüscher, avocat de l’oligarque Vitali Malkine, s’inquiète. Il n’a «toujours pas compris», dans l’hypothèse où les avoirs confisqués sont restitués à la banque, «si Credit Suisse s’engage à rembourser à mon client les 21 millions qu’il a perdus. Oui ou non?» Impossible de comprendre. Verdict le 9 février. (TDG)