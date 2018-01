L'ex-gérant de Credit Suisse vivait «dans la peur»

Aujourd’hui, il est amaigri, humble et repentant. Mais à l’époque de sa splendeur, l’ex-gestionnaire star de Credit Suisse à Genève pesait 20 kilos de plus et se montrait volontiers arrogant. Mardi, au deuxième jour de son procès devant le Tribunal correctionnel, il a expliqué aux juges: «J’ai vécu dans une peur constante. Et quand vous avez peur, vous faites n’importe quoi.»

Prestige et gros clients

Cette peur est née de la crise de 2008. «Je me sentais responsable des pertes de mes clients. Je n’ai pas eu le courage de leur dire la vérité. Pourquoi? Ça reste encore un mystère.» A l’entendre, cet homme de 54 ans n’avait rien d’un lâche. «Avant la banque, j’ai fait plusieurs métiers, je me suis toujours remis en cause. J’ai affronté des situations beaucoup plus dures que celle-ci. Lors de mon dernier poste à Moscou, je dirigeais 800 personnes et 15 000 agents. Ça marchait bien, on me respectait. Je n’ai pas craint de prendre des décisions difficiles. Mais à la banque, je n’ai pas réussi.» Il ne craignait pas vraiment de perdre son job, il craignait le «scandale que tout ça aurait créé». L’homme regrette de ne pas s’être contenté de sa «rente de situation». «Mon prestige à la banque était lié au fait que j’avais réussi à retenir deux des plus gros clients.» Les oligarques Vitaly Malkin et Bidzina Ivanishvili. «Mais j’ai fait l’erreur de chercher de nouveaux clients. Et le fait que ces derniers perdent de l’argent à cause de moi a été une blessure.»

Les mauvais choix

Le Français admet la totalité des actes figurant dans l’acte d’accusation du procureur Bertossa. Il indique qu’il n’avait pas de «schéma général» dans ses agissements: «J’ai traité chaque problème de manière indépendante mais j’ai collectionné les erreurs, j’ai fait les mauvais choix, dans la panique et l’urgence. Parfois avec des moyens sophistiqués, parfois avec une naïveté consternante. C’était un engrenage. J’essayais de sortir d’une situation et je tombais dans une autre, encore pire.»

Durant ces années-là, il a souffert d’un cancer. Mais il n’y cherche pas d’excuse. «J’ai toujours été conscient de ce que je faisais. Je savais que c’était illégal et inadmissible, absolument effarant.» Au cours de ce mea culpa, il se félicite malgré tout d’avoir «gardé une attitude extrêmement professionnelle. J’ai donné de très bons conseils à mes clients, qui ont gagné des sommes considérables.» D’ailleurs, souligne-t-il, grâce à ses transferts et à ses investissements secrets, il a totalement épongé les pertes de certains d’entre eux. Un fait qui apparaît, selon lui, dans le rapport de PricewaterhouseCoopers, les experts privés mandatés par Credit Suisse.

Bonus mirobolants

Petit bémol: ces tours de passe-passe plus ou moins réussis ont été exécutés avec l’argent de Bidzina Ivanishvili, l’ex-premier ministre géorgien. Ce dernier était-il au courant de ce «trading non autorisé» ainsi que des coquettes commissions et rétrocessions que s’octroyait le prévenu au passage? La réponse est non. Ignorant totalement ces manipulations, l’oligarque géorgien, dont le compte a été pillé de quelque 120 millions, a même versé à l’époque des bonus mirobolants à l’accusé, tant il était content de son travail.

«Lors d’une visite à M. Ivanishvili à Tbilissi en 2008, il m’a annoncé tout de go qu’il allait me verser un bonus parce qu’il était satisfait de ma gestion et de mes bons conseils, explique le prévenu. J’ai été surpris. Je me suis demandé si c’était acceptable…» C’est ainsi qu’il a commencé à recevoir des sommes oscillant entre 200 000 et 300 000 dollars par an. Soit un million et demi en tout et pour tout, à l’insu de la banque. «Les Russes peuvent se montrer très généreux. Tous les cadeaux qu’on m’avait proposés jusque-là, je les avais refusés. Mais celui-là, je l’ai accepté.»

Rêve d’indépendance

Le procureur Yves Bertossa lui demande quel était son but final. «Si les titres Raptor étaient montés au-delà de 20 dollars, j’aurais tout vendu et quitté la banque. Ensuite, j’aurais travaillé de manière indépendante, basé à Genève ou à Dubaï. J’aurais fait des investissements à titre personnel et pour mes clients.» Le procureur lui fait tout de même remarquer que son fonds de commerce (40 millions) était «le produit d’une infraction».

Le procès se poursuit avec l’audition, mercredi, de l’oligarque et plaignant Vitaly Malkin. (TDG)