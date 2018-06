L’essaim fugueur a quitté sa ruche avant le retour prévu des pompiers

L’opération de récupération de la ruchette suspendue dans l’arbre avait été fixée à dimanche soir. Les conditions étaient bonnes. À la tombée du jour s’ajoutait une pluie qui donnait envie de se mettre à l’abri. Les abeilles non plus n’aiment pas se mouiller les ailes. Donc, en déployant l’auto-échelle au sommet du robinier de la rue des Sources, les pompiers pensaient qu’ils allaient pouvoir ramener en caserne la totalité de la colonie reconstituée, suite à leur première intervention.

Surprise: la caisse était bien là, solidement accrochée à son double fil de fer installé le matin même. Mais à l’intérieur de la caisse, rien, vide de chez vide. L’essaim fugueur s’est fait la malle avant la nuit. Explications de l’officier de direction du SIS, Pascal Desjacques, par ailleurs apiculteur expérimenté: «Compte tenu du site choisi, à dix mètres du sol, il y a peu de risque que l’essaim ait été dérangé, que quelqu’un se soit amusé à le déloger en lui lançant des cailloux comme cela arrive parfois. Non, il a dû spontanément repartir ailleurs.»

Destination inconnue

Deux raisons possibles, avancées par le spécialiste: «L’essaim était peut-être trop gros, il a pu se sentir coincé dans la ruchette, sans parvenir non plus à réguler la température à l’intérieur, la chaleur était plutôt estivale dimanche après-midi. Maintenant, il existe des souches de reines qui ont tendance à essaimer plus que d’autres. Ce type de comportement est inscrit dans leur patrimoine génétique.»

Donc, l’essaim de Plainpalais a repris son envol vers une destination inconnue. «Il n’y a que lui qui sait où il est allé», note notre interlocuteur, précisant, avec un bon sens qui ne s’apprend pas forcément en ville: «Cela reste des insectes.»

L’instinct des éclaireuses se charge de la suite: trouver un point de chute moins exposé, protégé des intempéries, afin de remettre au travail la colonie. Une cheminée d’habitation ou un tronc d’arbre cette fois, avec ses creux et ses cavités naturelles.

Pas d'essaim signalé en ville

Mais le temps presse. Les ouvrières se gorgent de miel avant l’essaimage. Elles disposent d’une réserve de nourriture de deux à trois jours. Au-delà, la vie des abeilles fugueuses commence à se compliquer.

Aux dernières nouvelles, aucun appel n’est parvenu à la centrale 118 pour signaler la présence d’un essaim d’abeilles dans un quartier de la ville. L’avis de recherche, très inofficiel, est lancé. Enfin, il est bon de rappeler – la question est souvent posée – que chaque essaim est, en finalité, réintroduit dans une ruche. Ce qui ne sera pas le cas pour cette intervention-ci. L’exception qui confirme la règle. (TDG)