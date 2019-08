L’erreur de Serge Dal Busco surprend son entourage

«Il est formidable, il est honnête.» Mais depuis quelques jours, les amis de Serge Dal Busco s’interrogent. Mardi, le magistrat en charge des Infrastructures reconnaissait avoir reçu 10 000 francs du groupe Manotel entre les deux tours des élections du printemps 2018 (avant de rembourser cet argent par la suite). Le gouvernement réitérait ensuite sa confiance envers l’élu PDC (lire notre édition de jeudi). «Sur le fond, ce sera à la justice de qualifier la nature de ce double mouvement financier», disait Antonio Hodgers, président d’un collège qui n’a pas envie de vivre une nouvelle tempête alors que l’affaire Maudet n’est même pas terminée…

Mais le mystère Dal Busco demeure. Comment cet élu centriste, qui n’avait jusqu’ici jamais commis de faux pas majeur, a-t-il pu accepter, alors qu’il était en charge des Finances, que sa réélection était sur les rails, un don sur son compte personnel, ouvrant la voie aux soupçons d’acceptation d’avantage? «Ce n’est pas uniquement une question juridique, il s’agit surtout d’une question politique», martèle une élue communale PDC: «Je crois en sa probité et je suis vraiment surprise par cette affaire. Mais ce qui me surprend le plus, c’est sa communication d’autruche. Il aurait dû admettre sa bêtise et surtout rapidement. Comment peut-on imaginer que rien ne sortira! Se réfugier derrière l’État de droit laisse planer des doutes.»

Un silence guère tenable

De bonne source, on sait que le PDC – qui n’a pas souhaité communiquer jeudi – se rend compte que ce silence n’est guère tenable: sa famille politique le pousse «à admettre qu’il est un homme qui peut commettre des erreurs». «Il faut qu’il parle. Abracadabrant!» assène un collègue de parti.

En ces temps difficiles, Serge dal Busco peut toutefois compter sur des soutiens. Parmi eux, le maire PDC de Bernex, Cyril Huguenin: «Je suis surpris, car Serge est un homme intègre, honnête et sincère.» Des qualificatifs qui reviennent incessamment, comme la surprise. «Bien sûr que j’ai été surpris», renchérit Blaise Matthey. S’il n’est pas un ami proche, le directeur général de la Fédération des entreprises romandes Genève (FER Genève) n’en connaît pas moins le patron du Département cantonal des infrastructures depuis longtemps. Non seulement Serge Dal Busco a siégé au conseil de direction de la FER Genève, mais il a aussi souvent côtoyé le patron des patrons dans le cadre des activités des associations professionnelles. Et mardi, le magistrat PDC était l’orateur de la rentrée des entreprises.

À propos de l’affaire Dal Busco en tant que telle, Blaise Matthey ne peut «nier qu’il s’agisse d’une maladresse. Et cette négligence aurait pu être réglée plus tôt. Mais je n’ai pas de raison de penser qu’il y ait de la malhonnêteté. Je ne le crois pas influençable.» En réalité, le magistrat PDC doit être assez mécontent… de lui-même. Car cette affaire tranche cruellement, non seulement avec son image publique, mais probablement aussi avec son image personnelle. «Je suis exigeant avec moi-même, mon entourage, mes enfants», disait-il de lui-même dans nos colonnes en 2013 lors de sa première course au Conseil d’État.

Soucieux de son apparence

Serge dal Busco est un adepte des marathons, discipline qui ne permet pas le laisser-aller. Un homme soucieux de son apparence. «Il met des chemises longues même quand le thermomètre dépasse les 30 degrés, relève une politicienne. Fierté de ses parents et de sa famille en général, il doit être toujours parfait, ne jamais avoir peur, pas le droit d’être faillible. À l’image des hommes de sa génération.» Ses costumes italiens, son amour des belles voitures rappellent son origine familiale, mais c’est aussi un pur produit de cette société genevoise qui donne sa chance à qui la prend. À Calvin, il réalise la meilleure maturité de sa volée, puis part à Zurich pour l’École polytechnique. Il termine son cursus par un doctorat à l’EPFL…

Côté professionnel, Serge Dal Busco fonde très jeune son propre bureau d’études en génie civil puis rejoint le bureau d’ingénieurs Perreten et Milleret SA comme associé. La politique? Il entre au PDC au début des années 90 et gravit tous les échelons: conseiller municipal à Bernex, conseiller administratif, président de l’Association des communes genevoises, député, conseiller d’État. Toujours porté par l’Entente tout entière.

Quel est son caractère? Les jugements sont contradictoires. «On n’est jamais trop de deux pour lui donner un autre avis», disait en 2013 Luc Gioria, alors conseiller municipal de Bernex. Mais aujourd’hui, d’autres ajoutent que c’est quelqu’un «qui a horreur de froisser les gens. C’est un homme bon qui a de la peine à refuser un service. Il peut manquer de courage.» Aurait-il eu peur de froisser Paul Muller, président du groupe Manotel, qu’il connaît de longue date? C’est l’avis d’une source anonyme.

Libéré d’un poids

Sur ses quatre ans aux Finances, les députés de gauche répéteront à chaque budget et durant les longues négociations sur la réforme de la fiscalité des entreprises que le magistrat ne sait pas négocier, qu’il manque de souplesse. Même à droite, son apparente passivité sur ce dossier finit par impatienter.

Son changement de département l’a libéré d’un poids. Dans la crise ouverte par l’affaire Maudet, il semble avoir plutôt le rôle de pacificateur. Pour expliquer le transfert d’argent sur un compte privé, un magistrat municipal souligne que dans une élection à un Exécutif, «on a affaire à un choix de personnes et des donateurs veulent soutenir un candidat et pas forcément son colistier. Cela se répète à l’envi dans d’autres cantons et on n’en fait pas d’histoire.»

Le conseiller national socialiste Manuel Tornare de conclure: «Tant que nous n’aurons pas de loi sur le financement des partis, comme il en existe dans les pays scandinaves, il y aura un flou suscitant l’indignation dans le public. Et que dire des élus nationaux qui siègent dans les conseils d’administration de caisses maladie et qui ne se gênent pas pour voter sur des sujets qui touchent à la santé?»