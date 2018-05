L’ère des réseaux, anciens ou nouveaux

À l’heure de l’individualisme roi, les réseaux de personnes liées entre elles par des valeurs communes ne se sont jamais aussi bien portés. Ils sont partout. L’explosion des «réseaux sociaux» a remis au goût du jour d’anciennes associations, des clubs poussiéreux, parfois oubliés ou tombés en désuétude. Ces tribus ont pris le relais des Églises, qui perdent leurs ouailles, et des partis politiques, qui peinent à asseoir leur légitimité: seuls 35% des électeurs genevois se sont récemment rendus aux urnes pour renouveler les deux premiers pouvoirs, l’Exécutif et le Législatif, contre 46% en 2013! Quant aux familles, réseaux par excellence lorsqu’elles étaient organisées en clans, elles tentent de se «recomposer» quand elles ne sont pas tout simplement décomposées. Mais l’être humain est un animal social. Si la Genevoise Alice Randegger, une étudiante en lettres de 23 ans, explique être arrivée à la 4e place de LALISTE Femmes, c’est aussi en raison de ce qu’elle nomme sa «plasticité sociale». En d’autres termes, sa capacité à communiquer ses idées et à emporter l’adhésion de ses cercles proches mais aussi des personnes rencontrées dans la rue au cours de sa campagne électorale.

D’ailleurs, cette liste de 19 femmes, surgie de nulle part, atteint le score honorable de 3,26% avec peu de moyens alors qu’un autre mouvement, Genève en Marche, s’est à peine hissé au-dessus de la barre de 4% malgré un budget d’un million de francs et la notoriété d’Éric Stauffer, son président. Sortie en tête de LALISTE, Manuela Honegger annonce que ce collectif «va continuer d’agir sur trois axes: l’égalité salariale; la lutte contre le sexisme et l’aide aux victimes de violences, en réclamant l’assistance juridique et psychologique d’office et gratuit; la dénonciation de la précarité des femmes à Genève, et en particulier des mères célibataires». «À Genève, une élite se reproduit. Pour moi, il est hors de question d’entrer dans un parti politique, poursuit-elle. Cette démarche est totalement citoyenne.» «Nous avons osé avec détermination. L’urgence était là», renchérit Fabienne Abramovich.

Jean Ziegler en vedette

Parfois, des groupes se constituent pour un objectif précis. En moins d’un mois, des étudiants en sciences politiques sont parvenus à remplir la principale aula de l’Université de Genève – avec ses 600 places – pour une conférence de Jean Ziegler. «Nous avions un budget de 1000 francs, nous en avons dépensé 800. Nous avons appris à gérer un événement de A à Z», lâche Matthieu Debief, membre de l’Association des étudiant-e-s en sciences politique et relations internationales (Aespri). Sur leur page Facebook, 5200 des 55 000 utilisateurs occasionnels ont cliqué sur l’affiche pour en savoir plus. «Et 2000 se sont déclarées «intéressées» ou ont annoncé leur participation», ajoute Simon Perdrisat, autre membre de l’Aespri.

De nouveaux réseaux apparaissent ainsi sur les radars, des groupes de personnes unies par les mêmes valeurs, se voyant de manière fréquente ou régulière, et entendant, si ce n’est imposer leurs idées, du moins peser sur la vie de la cité. Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp & Co) sont désormais relégués au rang de simple support pour ces groupes de gens.

«Les thèmes sont plus pointus»

À elle seule, Geneviève Morand incarne le verbe «réseauter» en Suisse romande. Après avoir dirigé le marketing de la Télévision suisse romande, cette Genevoise issue d’un clan valaisan a importé en 1999 un concept développé en Grande-Bretagne: les First Tuesday. Le premier mardi de chaque mois, une réunion était organisée autour d’un thème intéressant en particulier les jeunes entreprises. D’abord charriée dans le sillage de la nouvelle économie, celle des dot.com qui a émergé à l’aube de ce millénaire, cette mode des réseaux est désormais presque devenue une manière de vivre. Rezonance, la société que Geneviève Morand a ensuite créée pour organiser les First Tuesday, alertait chaque semaine 13 000 aficionados. «Aujourd’hui, notre plateforme regroupe 50 000 personnes», déclare-t-elle. «Il y a vingt ans, détaille la Genevoise, les réseaux s’appuyaient sur trois mots: digital, innovation, entrepreneuriat. Aujourd’hui, c’est assez pareil. Mais les thèmes développés sont beaucoup plus pointus.»

À tel point que Rezonance a mis au point des réunions adressées spécialement aux dirigeants d’entreprises. Durant cinq heures, ces managers abordent des questions en profondeur en gardant en tête trois principes: tout est confidentiel, bienveillant et sans jugement. Sur quels thèmes? «Il s’agit très souvent des facteurs humains, primordiaux pour la bonne marche d’une organisation», dit la fondatrice de Rezonance. L’irruption de la révolution digitale secoue l’économie, lime les marges et oblige les entreprises à se renouveler très rapidement. Trop vite, parfois. Ces réunions peuvent déboucher sur des prises de décision. Mais elles sont confinées au secteur privé.

Les réseaux qui pèsent sur la vie politique doivent plutôt être qualifiés de lobbies. C’est alors le terrain de jeux des associations professionnelles défendant des intérêts sectoriels. Des recommandations orales ou écrites et des listes de soutien aux candidats des dernières élections ont ainsi circulé, notamment au sein de cercles financiers ou des milieux de la construction et de l’immobilier. La plupart des représentants des sociétés ou des réseaux genevois ont un mouvement de recul lorsqu’on aborde les questions de «l’influence politique» ou des «affaires». Comme si ces mots étaient tabous!

Questions sensibles? Après le repas

On écoute d’abord religieusement ou d’une oreille distraite le conférencier. Le menu doit être si possible alléchant, les vins chatoyants et les convives agréables. Comme lors des grands repas familiaux, les questions plus sensibles sont abordées entre la poire et le fromage. C’est après le repas que des liens peuvent se tisser davantage. On se fait confiance. On est entre nous. Généralement, rien de bien méchant n’en jaillit. Un conseil, un tuyau, une recommandation.

Réseauter, c’est presque devenu un métier. Il faut entretenir son carnet d’adresses. Solliciter ses connaissances plutôt que d’attendre d’être appelé. Et puis, cela prend du temps. Des collectionneurs de réseaux se demandent s’ils sont dans le bon cercle. Faut-il m’approcher de ce nouveau club? Démissionner de cette société? À 40 ans, on les empile. À 60 ans, on rempile. À 70 ans, on se défile. Parfois, l’essentiel dans un réseau consiste à se donner l’illusion de peser sur son propre destin, en s’appuyant sur l’action des autres. Rituel et décor ont leur importance. L’agent d’assurances devient connétable, l’employée de bureau se transforme en grande prêtresse, le modeste comptable se mue en piquier. Et les réseaux qui durent dépendent en grande partie de la motivation de ses membres et de ses dirigeants. À l’image d’une entreprise, d’une ville, voire d’un pays tout entier.

Franc-maçonnerie: quand un réseau quitte l’ombre pour la lumière

Dans ce discret temple maçonnique des Eaux-Vives, une petite centaine de personnes écoutent - presque religieusement - un orateur de poids. Invité par le Grand Orient de Suisse (GOS), Philippe Foussier, grand maître du Grand Orient de France, s’est exprimé samedi 5 mai sur «l’universalisme, le combat tricentenaire des francs-maçons». Quelques jours auparavant, le Français avait défrayé la chronique en s’inquiétant des récents discours du président Emmanuel Macron, se rapprochant et évoquant de plus en plus les religions. Et donc s’éloignant de la laïcité chère aux francs-maçons. «Les questions religieuses reviennent en force dans le débat public, la pression cléricale retrouve une vigueur que l’on pouvait croire épuisée, le doute s’installe sur la légitimité de notre modèle républicain», a notamment déclaré Philippe Foussier, appelant ses 53 000 frères à la vigilance, et même à la reprise «des combats»: «L’urgence est là, car les hautes valeurs morales que nous pensions avoir contribué à fonder, pour des siècles et des siècles, connaissent depuis quelque temps, dans notre pays même, des remises en cause alarmantes.»

Culture du secret

La franc-maçonnerie est-il un réseau qui pèse? En France, certainement, ne serait-ce qu’à travers le nombre de ses membres, environ 150 000 en additionnant les diverses obédiences. Le ciment de la laïcité reste aussi solide dans l’Hexagone. François Mitterrand les appelaient avec affection les «frères la gratouille» en référence à l’une des manières que les francs-maçons ont de se reconnaître entre eux, en grattant la paume au moyen du majeur au moment de se serrer la main.

Leur culture du secret les a cependant parfois desservis. Le scandale de la loge maçonnique déviante P2, dirigée par Licio Gelli, qui s’était donné comme objectif de prendre le contrôle politique de l’Italie, reste comme une tache sur leur tablier. Cet usurpateur des idéaux maçonniques a laissé des traces à Genève, où il fut arrêté en 1982 avant de s’évader un an plus tard de la prison de Champ-Dollon avec la complicité d’un gardien de prison félon. En 1988, le procès de Licio Gelli avait connu un retentissement important, toute l’Italie retenant alors son souffle: quels terribles secrets allait-il révéler? La montagne accoucha d’une souris et Gelli finit sa vie dans la Péninsule. En Suisse, la maçonnerie ressemble plutôt à une amicale appuyée sur la spiritualité et la promotion de l’humanisme. Le GOS se distingue de la principale obédience de Suisse, la Grande Loge suisse Alpina, par «sa liberté absolue de conscience», résume le courtois Alexandre Rauzy, grand maître du GOS.

Cette obédience est dix fois moins importante que la Grande Loge Suisse Alpina, qui regroupe environ 4000 frères, sur les quelque 5000 maçons et maçonnes existant en Helvétie. Sur les 18 loges rattachées au GOS, sept sont situées à Genève. C’est dire l’importance de la Cité de Calvin pour cette obédience. «Nous sommes discrets mais pas secrets. Et nous ne faisons pas de prosélytisme», ajoute Alexandre Rauzy.

En France comme en Suisse, les dirigeants des loges tentent cependant de rajeunir leurs cercles. «Des hordes de jeunes ne viennent pas tambouriner à nos portes, mais certains d’entre eux se détournent des partis politiques car ils ne veulent pas réciter une doctrine», détaille Philippe Foussier. «Chez nous la parole doit être libérée et celui qui la prend ne doit pas être jugé», ajoute Alexandre Rauzy. Beaucoup de membres de cette société aspirent aussi à quitter l’ombre. Des profanes sont invités à leurs conférences. Chez les francs-maçons, le marketing n’est plus un gros mot.

Légende photos: Diana Yol, Alice Randegger, Fabienne Abramovich et Manuela Honegger: elles ont toutes obtenu plus de 4000 voix au sein de LALISTE Femmes, lors des élections cantonales. GEORGES CABRERA Remplir une aula de 600 places? Aucun problème pour Lauriane Ney, Simon Perdrisat, Matthieu Debief et Line Ducros, qui étudient les sciences politiques. GEORGES CABRERA Philippe Foussier et Alexandre Rauzy, Grands Maîtres en France et en Suisse. FRANK MENTHA (TDG)