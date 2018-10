L’équipe de l’Arcade 84 fête ses fondateurs, Roger et Alain

Le marché des Grottes est une agence d’information éminemment populaire. Elle renseigne chaque jeudi sur les débats en cours – la place du vélo électrique dans la cité cyclable en est un -, tout en se montrant incollable sur les «échos du quartier». Cette actualité de proximité est le sujet du jour.

Ainsi vient-on d’apprendre, entre un verre de blanc chez Willy et un plateau de fromages savoyards, la verrée organisée ce mardi 16 octobre, dès 17h, à l’Arcade 84, pour marquer le départ de Roger et Alain, les deux fondateurs de ce lieu connu loin à la ronde.

Deux figures historiques s’en vont, inséparables depuis toujours. L’équipe actuelle, animant cet espace de vie, de soins et d’activités destiné principalement à des personnes souffrant de troubles psychiques, encouragent le localier rencontré par hasard à relayer l’info. Elle le mérite en effet. Roger (Schuler) et Alain (Riesen) vont par deux comme les chiffres de l’enseigne – le 8 et le 4 – indiquant l’adresse, sise au numéro 3 de la rue de Schaub, dans le quartier de la Servette.

Le génie du lieu

Enseigne vintage, du collector dans son jus graphique, sauf que tout ce qui se crée là, au milieu des années 80, est totalement novateur et que, trois décennies plus tard, le génie du lieu, bien cultivé, continue à s’inspirer directement de ses pères fondateurs.

A l’époque, il s’agissait de «mettre le patient au centre», du lieu de vie qui l’accueille, du soutien thérapeutique qui lui est proposé. En le sortant de l’enfermement asilaire, en luttant contre son isolement social. L’époque alors est au combat visant à faire reculer les pratiques psychiatriques autoritaires. La mort d’un patient interné à la clinique de Bel-Air, au cours d’une cure de sommeil (décès médicamenteux), frappe les consciences. Le Réseau d’alternatives à la psychiatrie est déjà né, il a son antenne en Suisse romande, bientôt son association. Roger et Alain se montrent très actifs dans ces mouvements.

Action communautaire

Leur formation d’ergothérapeute offre des perspectives nouvelles, dans l’approche intégrée des soins, de l’action sociale et communautaire. Il manque une structure, légère et ouverte sur l’extérieur. L’entresol de la rue Schaub fera l’affaire. Un appel aux dons auprès des amis fauchés assure un tapis de sol financier à la petite équipe de quatre personnes qui se met en place.

L’intégration par la pratique – un atelier bois, un autre destiné à la photographie, etc. – porte ses fruits. L’enseigne a son interface, son accélérateur de liens sociaux, un café-bistro où l’on peut manger le plat du jour préparé le matin par les patients comme partager une boisson autour d’une table. Pendant la première année, les gens du quartier n’y voient que du feu, s’appproprient l’adresse pour sa convivialité et ses petits prix, sans remarquer qu’il s’agit aussi d’un lieu de soins.

Magnifiques potagers

Illusion positive, fabrique sensible où se construisent – aujourd’hui encore – les rapports humains, jusqu’à la culture maraîchère, côté cour, de potagers urbains juste magnifiques. En pleine sécheresse, les salades qui poussent sont vertes et les tomates rouges éclatantes au sommet de leur tuteur. Un signe qui ne trompe pas comme la lumière qui traverse les murs de l’Arcade, lui conférant cet éclairage égal qui se vérifie quand on passe d’une pièce à l’autre, avant de se retrouver autour de la table pour évoquer à voix haute l’héritage stimulant et drôlement vivant des deux fondateurs.

Vraie légitimité

«En tant que centre de jour, l’Arcade 84 reste un lieu unique à Genève, même s’il en a inspiré d’autres. Il a acquis une vraie légitimité dans sa pratique de la psychiatrie communautaire ouverte sur le quartier», résume une animatrice. Sa collègue renchérit: «Oui, chez nous, le patient est au centre, tout le temps, il se mélange avec les autres, avec le prof, l’ouvrier, le coiffeur de la rue; on avance avec lui, au feeling, une attitude qui exige un grand professionnalisme de notre part.

Il faut oublier la théorie des études et faire confiance au lien concret que l’on tisse. C’est tout cela, notamment, que l’on doit à Alain et Roger. Ce sont des grands défenseurs des patients.»

Les mots échangés font les beaux portraits collectifs. On parle à la table du rire sonore de l’un, ses éclats d’énergie positive auxquelles les patients sont sensibles, la bataille acharnée de l’autre pour les multiples révisions de l’assurance invalidité, leur sensibilité permanente à l’injustice, leur talent pour valoriser les compétences de chacun, pour faire bon accueil aux idées des autres.

Enfin le plaisir contagieux qu’ils auront manifesté à venir travailler chaque jour avec des gens atteints dans leur santé psychique, en suscitant avec eux le désir et l’espoir, dans une relation solidaire et conviviale.

Racines profondes

Un école de vie en somme, puisant ses racines dans un centre d’ergothérapie indépendant organisé sous forme associative. Racines profondes. La succession est garantie. L’énergie positive et exigeante de Roger et Alain, âmes sœurs de l’Arcade 84, a été bien transmise aux héritiers. Certains ont l’âge d’être leurs enfants. Ils le sont d’ailleurs, dotés de la même motivation inébranlable que leurs pères spirituels. (TDG)