L’épouvantail hante le parc de la Grange

Une perche télescopique plantée dans le sol, guère plus épaisse qu’une canne de pêcheur, pareillement souple à son extrémité. Au bout de ce segment qui fait la girouette, un ballon gonflable suspendu. Curieux dispositif, à mi-hauteur du parc de la Grange, dans la partie supérieure de sa pelouse principale.

Une panoplie de jeux d’enfants, oubliée sur l’herbe après un goûter d’anniversaire? Les enfants sont rares alentour. On pose la question à un employé du Service des espaces verts (SEVE), incollable sur les nouveaux aménagements. Sa réponse fait dans la périphrase savante: «Ceci est un effaroucheur visuel.» Un quoi? «Un épouvantail si vous préférez…» On préfère. Il s’achète sur catalogue et porte un joli nom de travail: «Panic Eyes.» C’est mérité. Cette paire de grands yeux holographiques donne l’impression de nous suivre d’un regard méchant, rehaussé par une rangée de couteaux à la place des dents.

Massifs de plantes

Couleurs vives et motifs désagréables, le tout conçu pour effaroucher les corneilles. Car, au pied du ballon, des massifs de plantes en serpentin, soignés comme ceux de l’Horloge fleurie et du monument Brunswick. Du pain béni pour les corvidés qui profitent de se mettre à table dans ce parc paisible, en se vengeant du centre-ville où les dangers viennent de partout.

Signaux répulsifs

Avant les ballons, on avait testé l’effaroucheur sonore, produisant une multitude de signaux répulsifs, de cris de prédateurs, de bruits propres à entretenir la gêne physiologique. Pas gênée pour deux sous, une corneille a été vue le surlendemain de la mise en service, perchée sur le haut-parleur. Elle avait capté le leurre enregistré et prévenu ses congénères.

Avec le ballon qui se balance dans les airs, les résultats sont meilleurs. Les nuisibles ailés volent à bonne distance. Jusqu’au jour où l’un d’entre eux plantera son bec dans la sphère colorée. Le «Panic Eyes» fera «pffff» en se dégonflant et les effaroucheurs en seront quitte pour inventer un nouveau prototype d’épouvantail. (TDG)