L’entreprise sociale Pro renaît après avoir frôlé la débâcle

Visiter Pro, c’est un peu entrer dans une fourmilière. Dans les différents ateliers de l’entreprise sociale privée situés au chemin Louis-Hubert, au Petit-Lancy, on s’affaire à pas moins de 60 activités différentes pour 590 clients. Ici, ça emballe, ça lave, ça assemble, ça scie, ça peint, ça évalue aussi et on y fabrique même la Corde à linge, une lessive biodégradable. Tout cela est réalisé par 114 encadrants et 314 personnes en situation de handicap (ici, on dit plutôt en situation de vulnérabilité).

Pro a en fait deux faces. Côté pile, c’est une vraie entreprise, qui doit trouver des clients et assurer la qualité des prestations tout en pratiquant les tarifs du marché: 86% de son chiffre d’affaires (24 millions de francs) est assuré par ses activités, le reste par des subventions et des dons. Côté face, c’est un lieu d’insertion professionnelle pour des personnes exclues de l’économie traditionnelle.

David Hiler à la rescousse

L’aventure, entamée en 1987 par l’entreprise Zschokke pour ses ouvriers accidentés, est pourtant passée près du désastre en 2018. «Des problèmes de management ainsi qu’une organisation en silos étanches, et la machine s’est grippée, commente Ivan Haro, qui a repris les rênes de la direction au printemps 2019. Sans réaction, cela aurait réellement pu mal tourner.»

Lorsque le conseil de fondation de Pro a commencé à réaliser que quelque chose clochait, il a nommé en son sein une «task force» de quatre personnes pour analyser la situation. Présidé par David Hiler, ce groupe était composé d’Anja Wyden, de Jean-Luc Favre et du président du conseil, Dominique Perron (lire son interview ci-dessous). La «task force» a vite posé le constat qu’il fallait réagir. «Le conseil de fondation a pris ses responsabilités, les décisions nécessaires et accompagne activement la nouvelle équipe», poursuit le directeur général.

Dure mais nécessaire

Tous les titulaires des postes de direction sont partis et ont été remplacés, le fonctionnement du conseil a été revu. Depuis, il a fallu rassurer les collaborateurs, renouer avec tous les clients, continuer à démarcher et se préparer aux défis qui arrivent. Notamment le déménagement de toute l’entreprise en 2021 dans l’Espace Tourbillon, à Plan-les-Ouates, une ruche qui sera colonisée par dix entreprises sociales.

«Ce que Pro a vécu est très impactant par l’ampleur et la rapidité, conclut Ivan Haro. Il n’est pas usuel non plus qu’une telle restructuration survienne dans le monde du social. Mais c’était indispensable.»

Un moment de respiration

Reparti sur un bon pied, Pro profitera de l’événement que l’entreprise organise le 28 novembre «pour se retrouver en famille et partager un moment d’amitié». Une première à laquelle sont conviés les partenaires, soit les clients et les représentants de l’État.

«J’ai craint de voir disparaître l’entreprise»

Dominique Perron assume la présidence du conseil de fondation de Pro depuis janvier 2018. Il explique pourquoi il a fallu restructurer très rapidement l’entreprise. Dominique Perron, dans quelle situation était la fondation lorsque vous avez accédé à la présidence? «Je suis arrivé assez vite à la conclusion qu’il y avait des dysfonctionnements, tant à l’interne que vers l’externe. C’était suffisamment grave pour craindre que Pro disparaisse à terme. Nous faisions face au schéma classique lorsque l’entreprise grandit sans que la structure et les processus aient été adaptés; et on n’avait pas perçu immédiatement la dérive. Il n’était donc plus temps d’effectuer un redressement progressif sur la durée. Il fallait agir et prendre des décisions. L’ancien directeur général est parti en septembre et nous avons immédiatement créé une «task force», qui a fait un travail remarquable. Puis, la restructuration a suivi.» Quels ont été les plus gros défis à relever après la restructuration? «Le plus important, et c’est partagé par le conseil et la direction, ce sont les employés de Pro. Il faut qu’ils se sentent bien chez nous, ce qui se reflétera positivement dans leur entourage. Il y a donc eu un gros travail d’accompagnement des collaborateurs. Toute restructuration crée de l’angoisse, c’est humain; et lorsque l’on a affaire à une population plus vulnérable que la moyenne il faut y être encore plus attentif. Nous nous étions également un peu éloignés de nos partenaires, étatiques et privés, ainsi que des autres institutions sociales. Ce sont des liens que nous voulons retrouver.»

Vous allez déménager à l’Espace Tourbillon. Compliqué? «Oui, mais c’est également une extraordinaire opportunité. Nous disposerons de 15000 mètres carrés de surface contre 9000 actuellement, et des locaux adaptés. Sans parler des échanges avec les neuf autres institutions sociales qui y seront également logées. Mais c’est compliqué parce qu’il faudra bien encadrer nos collaborateurs les plus sensibles qui vont perdre leurs repères. Enfin, il faudra assurer le financement de ce transfert. Nous aurons besoin de lever des fonds, d’autant plus qu’il faudra dans le même temps remplacer certaines machines en bout de course.» Comment décririez-vous Pro à une personne qui n’en a jamais entendu parler? «Je dirais que c’est une entreprise sociale privée qui permet de réinsérer par le travail des personnes en situation de fragilité. Cela donne un sens à leur vie tout en offrant des services de qualité à des entreprises. Et pour ces dernières, c’est une occasion d’avoir un impact positif sur la société. Vous savez, la force de notre fondation, c’est que nous sommes tous ici par conviction.»

EBY