L’entrepreneur qui gravit les sommets

Soudainement, une image traverse l’esprit de Grégoire Ribordy. Le parcours d’un chef d’entreprise? Assez similaire aux efforts soutenus qu’un alpiniste doit fournir pour gravir une montagne. «Mais c’est plus dur d’être entrepreneur car nous portons beaucoup de responsabilités sur nos épaules. Nous n’avons pas de plan de carrière. Nous ne pensons qu’à notre entreprise», glisse le fondateur et CEO d’ID Quantique. «C’est plus facile de se hisser au sommet du Cervin», poursuit celui qui, l’an dernier, a réalisé un rêve de gosse: grimper sur la montagne qui symbolise la Suisse.

Spécialisée dans la cryptographie et la sécurité des données, la société qu’il a créée en 2001 a reçu, lundi, le Prix de l’innovation. Et, mardi, ID Quantique a également obtenu un financement de l’Union européenne, aux côtés de l’Université de Genève, des Services industriels et de la société financière Mt Pèlerin. À 48 ans, Grégoire Ribordy a à peine le temps de savourer ces récompenses. Dans ses laboratoires carougeois, son entreprise occupe 110 personnes. Cinquante de plus qu’en février 2018, lorsque le géant coréen SK Telekom a racheté la majorité du capital de sa société. «Mais les décisions se prennent ici. Nous avons toujours eu la chance de pouvoir choisir des investisseurs ou des partenaires qui comprennent que nous travaillons dans une optique durable.» Mais le Suisse avoue avoir versé une larme en réalisant cette opération. Un peu comme ces parents qui, un jour, voient s’échapper de la maison leur progéniture. Voilà pour le côté business.

Père médecin, mère éducatrice

Physicien, chef d’entreprise, montagnard, marié et père de trois enfants… Grégoire Ribordy est sur tous les fronts. Ce goût de la science, ce Genevois d’adoption et Valaisan d’origine pense l’avoir en partie hérité de son père, médecin. Mais il insiste sur un autre point: essayer de maintenir une ambiance cordiale et humaine au sein de l’entreprise. Cette dimension lui vient plutôt du côté maternel, de sa mère assistante sociale et éducatrice.

Né à Sion, il a résidé un temps à Lausanne avant de rejoindre Genève, où la famille s’ancre. «J’ai ensuite grandi à Gy.» Collège Calvin, EPFL… Il plonge dans la physique comme d’autres dans une piscine. En ciblant l’optique. En ressort durant une année pour découvrir un campus américain, dans une des villes symboles de l’industrie américaine, Pittsburgh. Il a adoré. Et l’envie de créer sa propre entreprise «me titillait déjà», confesse-t-il. Mais ce n’est pas encore son heure. Il retourne à l’EPFL, poursuit ses études et, à nouveau, quitte les bords du Léman. «J’ai eu la chance de pouvoir passer une année au Japon.» Il travaille chez Nikon, la Rolls de l’optique. Se perd au milieu de 2000 salariés, tous Nippons. Apprend la langue, fait comme les autres employés les exercices de gymnastique le matin. Découvre le respect de la hiérarchie, les codes, les niveaux de politesse.

L’aventure se poursuit avec la fusée «Ariane»

En 1996, retour à Genève. Il rencontre alors le professeur Nicolas Gisin, qui le convainc de rédiger une thèse de doctorat. Il s’y plie. Mais se sent à nouveau pousser des ailes. Il complète alors ses connaissances par des études en gestion d’entreprise. En 2001, il est mûr pour créer ID Quantique, avec trois autres physiciens. Le Valaisan se souvient aussi de la vente de ses premiers serveurs, bourrés de technologie. Il en garde un à portée de main. Grégoire Ribordy bondit de sa chaise, le saisit. «J’aime l’industrie, les produits. C’est concret.»

L’aventure se poursuit. Au début du millénaire, la firme genevoise était lancée dans une véritable course de vitesse avec une PME new-yorkaise – aujourd’hui disparue – pour se profiler sur le marché de la cryptographie quantique. Cette technologie permet de déboucher sur le rêve de tout ministre, de tout général ou de tout banquier: pouvoir communiquer des données sensibles sans crainte d’être espionné. Et les systèmes développés à Carouge ont séduit jusqu’aux parrains de la fusée Ariane 6.

Grégoire Ribordy est sur un nuage. Mais cet amateur de course à pied et de vélo sait surtout que la gestion d’une entreprise s’apparente à un marathon. À côté des soucis quotidiens inhérents à la vie d’une société, et des délicates décisions qui se prennent parfois dans la solitude, l’ascension du Cervin ressemble presque à une promenade de santé.