L’entrepreneur négligent n’est pas mis sur liste noire

Pas de condamnation, pas de sanction. L’entreprise principale du chantier du bâtiment des laboratoires des HUG, l’allemande Lindner Fassaden GmbH, ne sera pas mise sur liste noire, malgré son manque de diligence avéré dans l’affaire des ouvriers polonais payés 8 euros de l’heure par un sous-traitant (notre édition d’hier). Elle pourra continuer à décrocher des marchés publics alors qu’elle savait que les salaires minimaux n’étaient pas respectés par son sous-traitant.

Cette affaire remonte à 2013, or Lindner a œuvré pour plusieurs marchés publics en parallèle. Elle fait partie des entreprises adjudicataires de la Maternité (2013-2017), du Centre médical universitaire (2009-2017) et du nouveau bâtiment d’hospitalisation Gustave-Julliard (2011-2016). Dans ces trois cas, ce ne sont pas les HUG qui sont maîtres d’œuvre, mais l’État.

Comment est-ce possible? À l’époque de ces trois chantiers, cette entreprise ne figurait pas, et ne figure toujours pas, dans la liste des entreprises en infraction de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT). «Par ailleurs, les contrôles effectués sur nos chantiers ont tous donné satisfaction», ajoute Roland Godel, porte-parole du Département des finances, qui chapeaute l’Office des bâtiments.

Quand bien même Lindner aurait été condamnée dans l’intervalle, l’Office des bâtiments n’avait pas de moyens légaux pour exclure cette entreprise des chantiers ou des procédures d’adjudication en cours, rappelle-t-il. Un vide comblé très récemment, depuis l’entrée en vigueur en décembre 2017 de renforcements des mesures contre le dumping salarial au niveau cantonal. Désormais, en cas de violation du droit des marchés publics, l’adjudicateur peut exclure l’entreprise de la procédure, révoquer l’adjudication et infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10% du prix total du marché. Par ailleurs, le Conseil d’État pourrait même, sur préavis d’une commission dédiée, exclure un prestataire de tous les marchés publics du canton pour une durée allant jusqu’à 5 ans, «si ce dernier a commis des violations répétées du droit des marchés publics ou d’autres infractions graves dans le cadre de son activité professionnelle». Dans le cas de Lindner, ces conditions ne semblent a priori pas remplies, jusqu’à présent (TDG)