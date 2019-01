L'entourage du Genevois arrêté au Maroc sous le choc

Jeudi, K.Z., 25 ans, a été présenté au juge d’instruction antiterroriste de Rabat en compagnie de six autres détenus. À Genève, les personnes qui l’ont fréquenté plus jeunes sont abasourdies. «Il a fait des conneries de gamin, mais depuis il s’était racheté une conduite!» assure cet ami d’enfance, pour qui toute cette histoire semble sortie d’un film. «C’était derrière lui tout ça. Au Maroc, il a une femme et un enfant. Il venait souvent rendre visite à sa famille à Genève.»

Un autre ami, proche de la famille, l’a d’ailleurs rencontré le mois passé à l’office de la population genevoise. «Il a eu un parcours de vie difficile. Des problèmes de famille», lâche Alexandre*, abasourdi par la nouvelle de son arrestation. K.Z. est né d’un père suisse et d’une mère espagnole. Deux sœurs viennent compléter le tableau familial de cet adolescent turbulent, volontiers fêtard avant sa conversion à l’Islam, en 2011.

Avant cela, il multiplie les frasques. Alexandre s’est retrouvé à plusieurs reprises avec lui au centre de détention pour mineur La Clairière, entre 2006 et 2008. K.Z. a été jugé à plusieurs reprises pour des affaires de stupéfiants, de vol ou encore de cambriolage. Son initiation à l’Islam, en 2008, traduisait d’ailleurs d’une volonté de rentrer dans le droit chemin.

«L’Islam lui a donné un but»

Le Coran, K. l’a lu en prison. La lecture a été une révélation, selon cette ancienne connaissance, Sarah*. «Il s’est illuminé, l’Islam lui a donné un but. Il a arrêté ses bêtises, la fumée et les boissons». Elle admet qu’à l’époque, la religion prenait une place toujours plus importante, voire parfois envahissante, dans sa vie. «Mais c’était un bon Islam, celui qui prêche la paix et la non-violence. Certains de ses proches étaient persuadés qu’il finirait comme ça, mais moi je n’y croyais pas. K. a un bon fond, c’est une personne extrêmement gentille, un super époux et papa pour sa petite fille. Autour de moi, personne ne veut y croire.»

L’amie pointe du doigt la mosquée du Petit-Saconnex qu’il fréquentait. «Là-bas, ce sont des Sunnites. Certains sont dans les extrêmes. Lui, il est jeune, influençable. Il a dû subir un lavage de cerveau.» Contactés, les responsables de la mosquée n’ont pas répondu à nos sollicitations.

*prénom d'emprunt

