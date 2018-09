L'enquête sur les abus à l'école remise sur les rails

Un numéro de téléphone spécial, une adresse e-mail ainsi que des garanties de confidentialité, ce sont les paramètres qui viennent d’être mis en place par les deux enquêteurs indépendants désignés par le Conseil d’État au mois de mars. Ces experts sont chargés de recueillir les témoignages de toute victime ou tout témoin de comportements abusifs de la part d’enseignants sur des élèves genevois ces trente dernières années.

L’annonce de ces nouveaux paramètres a été faite hier par le biais d’un communiqué des deux enquêteurs. Ces derniers – Quynh Steiner Schmid, membre du Conseil supérieur de la magistrature à Genève et Michel Lachat, ancien président du Tribunal fribourgeois des mineurs – ont été désignés le 21 mars dernier par le Conseil d’État pour mener une enquête administrative sur la manière dont le Département de l’instruction publique (DIP) avait géré ces situations délicates durant les trente dernières années.

Cadre clair pour l’enquête

Le lancement de ces investigations faisait suite à la dénonciation au mois de novembre 2017, dans nos colonnes, de quatre anciennes élèves expliquant avoir été séduites et harcelées sexuellement alors qu’elles étaient mineures, par leur charismatique professeur Tariq Ramadan, alors enseignant au Cycle des Coudriers puis au Collège de Saussure. Une autre élève dénonçait, elle, le comportement problématique d’un autre professeur travaillant au sein du même collège.

Après bien des hésitations, le DIP décidait au mois de mars de demander une enquête qui puisse examiner comment le Collège de Saussure avait traité le cas Ramadan et d’autres situations du même type. La période de l’analyse a été étendue aux trente dernières années et élargie à tous les établissements genevois qui ont pu connaître des épisodes similaires.

Problème: les méthodes de l’enquête suscitaient un certain scepticisme. Les modalités d’accès aux experts restaient floues et ont rebuté plusieurs personnes. «Je ne savais pas comment joindre les enquêteurs alors que je suis au cœur du système et que je détiens des informations sur des jeunes filles abusées», expliquait une fonctionnaire dans nos colonnes (lire nos éditions du 19 juin 2018).

Le problème de la confidentialité n’était pas non plus réglé. Victimes ou témoins n’avaient jusqu’ici aucune garantie à ce sujet. «Bien sûr que cela peut poser un problème, mais c’est comme ça», répondait Michel Lachat, l’un des enquêteurs, à la «Tribune de Genève». Il ajoutait: «La question de l’anonymat doit encore être examinée. Qui veut donner du crédit à quelqu’un qui souhaite s’exprimer sous couvert de l’anonymat dans une enquête administrative? Il serait intéressant d’entendre ces dames, mais si elles se cachent, et je ne les blâme pas, leur parole restera de l’ordre de la rumeur.»

Résultat de ce flou dans la méthode, les anciennes élèves de Tariq Ramadan ont décidé de ne pas contacter les deux experts. «Je ne vais pas livrer mon nom sans avoir de garantie que tout est fait pour préserver mon identité, réagissait une ancienne élève. Dans cette affaire où les victimes de Tariq Ramadan sont menacées en France, où leurs noms sont livrés en pâture dans les médias, et alors que la famille Ramadan vit à Genève, il est hallucinant que les enquêteurs ne cherchent pas à protéger les victimes. Je suis choquée de cette légèreté avec laquelle ils traitent ce dossier. Ils risquent de passer à côté d’éléments importants.» Et une autre: «J’assume ce que j’ai à dire, mais je ne suis pas kamikaze.»

Confidentialité garantie