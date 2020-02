L’emplacement des Voiles remis en jeu

C’est un emplacement privilégié, au bord de la rade, qui s’ouvre aux candidatures. L’association Genève-Plage a publié un appel d’offres privé de prestations de services pour attribuer l’exploitation de la zone événementielle actuellement occupée par le bar-restaurant festif Les Voiles, situé sur la Rive gauche. Un contrat-cadre de quatre ans est à la clé, pour les saisons estivales 2021 à 2024, selon les annonces parues dans la presse et dans la «Feuille d’avis officielle».

La gestion actuelle de ce lieu créé en 2013 laisse-t-elle à désirer? L’association cherche-t-elle à attirer une autre clientèle? «Je ne peux pas répondre à vos questions, coupe Christian Marchi, directeur de Genève-Plage. Il faut respecter une certaine confidentialité afin que le processus reste équitable pour tous.» Pour le président de l’association, Jean-Daniel Roehrich, cela n’a rien à voir avec les qualités de l’équipe en place. «C’est simplement une mise au concours du site, on veut en retirer un certain loyer, donc on verra ce qu’il ressort de l’appel. En fonction des candidatures, on verra si on veut continuer ou pas», lâche-t-il tout en se refusant à divulguer d’autres informations.

Il faut des épaules solides pour assurer l’exploitation d’un tel emplacement, unique en son genre Laurent Terlinchamp, Président de l’Association des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève

Les conditions de participation mettent la barre haut, il faut avoir «réalisé un chiffre d’affaires de minimum 3,5 millions de francs par année dans le domaine de la restauration/bar au cours des quatre dernières années», être capable de produire 400 repas par soir et «avoir organisé au moins trois événements d’une certaine envergure, avec artistes/musiciens, au cours des quatre dernières années». Restrictif? Pas tellement selon Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. «Cela paraît normal d’établir clairement le profil que l’on recherche dès le départ, il faut quelqu’un avec les épaules solides pour assurer l’exploitation d’un tel emplacement, absolument unique en son genre.»

Le cofondateur des Voiles, Alexandre Afsary, reconnaît que le processus est «salutaire, pour ne pas avoir un marché fermé», tout en affirmant ignorer les motifs de la remise au concours. Il est, «bien entendu», candidat à sa reconduction.

«On ne le prend pas mal. On a toujours eu un projet évolutif, donc on n’a pas de crainte particulière. On ne s’est jamais reposés sur nos lauriers, chaque été on remet tout en question, les couleurs, le mobilier, la mise en place, les animations. Il faut préciser que seule la zone est remise au concours, car Les Voiles, c’est une marque qui reste notre propriété.» L’espace lounge a d’ailleurs ouvert un deuxième établissement, à Megève, et cinq nouvelles destinations sont à l’étude. Il assurera en tout cas la saison 2020 au bord du Léman.

Non loin, le centre de planche à voile Tropical Corner avait été remis en jeu au début de 2019 par le biais d’un appel public, et le gérant actuel avait été reconduit, mais la décision fait l’objet de recours.