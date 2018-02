L’éminence grise de la place financière genevoise

Chaque matin de la semaine, Me Carlo Lombardini, 53 ans, se rend au travail à pied. Du quartier des Bastions à son étude, il promène son visage fermé. Sévère. «C’est que je réfléchis en marchant», précise-t-il. En apparence, ce fils de banquier milanais ressemble à n’importe quel avocat à la serviette. Pourtant, derrière cette discrétion et son regard bleu-gris se cache un homme puissant. Une référence suisse en matière de droit bancaire et financier, confirment ses pairs comme Mes Douglas Hornung et Eric Maugué.

À l’étude, sise à la rue de Hesse, son confrère Me Robert Assaël décrit un homme qui maîtrise ses dossiers «à fond et anticipe toute surprise». Président de la permanence de l’ordre des avocats, Me Philippe Girod se souvient même en avoir fait les frais. Il le décrit comme un sniper: «Un jour, en audience, j’ai tenté de répliquer à son argument et je me suis retrouvé avec le nez cassé. C’est une image évidemment.» Mais qui en dit long sur sa vision stratégique, résume Me Saverio Lembo, rompu aux dossiers financiers chez Bär & Karrer. Ce pénaliste salue le talent de «cet adversaire redoutable». Me Romain Jordan, un ancien voisin de bureau, voit en lui «un être d’une rare intelligence, d’une rigueur sans faille, fidèle, fiable et pertinent».

«Pas charismatique»

Néanmoins, sa réserve interpelle certains. De l’avis d’un magistrat, il est très respecté au Palais de justice mais pas franchement charismatique. «Ce n’est pas un plaideur, relève l’avocat d’affaires Me Pierre Schifferli. C’est un grand professionnel, un excellent professeur qui publie beaucoup. Mais pour moi il n’a pas le contact personnel extrêmement facile.» S’est-il endurci dans cet univers parfois déserté par la morale? Il l’exclut. S’agit-il plutôt d’un trait de caractère hérité de l’enfance? Probablement. Carlo Lombardini se remémore son minois d’écolier timide. Sérieux. Travailleur. Raisonnable. «Je n’ai pas fait de crise d’adolescence», dit-il sans montrer de regrets. À Genève, il passe sa maturité à l’école privée de Florimont. Ses parents déménagent alors à Londres («pour le travail de mon père»). L’étudiant reste à Genève avec sa sœur Emma (ndlr: qui travaille dans la même étude que lui aujourd’hui). Elle a 12 ans. Il veille sur elle et entame son droit à l’Université en 1981. Un parcours sans faille. Aguerri par plusieurs stages dans le milieu bancaire à Genève, Zurich et Londres, il se spécialise rapidement dans ce secteur clé de l’économie suisse. À l’époque, bénie pour certains, indigne pour d’autres, du secret bancaire et du «magot fiscal». «Je suis entré en 1984 dans l’étude de Dominique Poncet. C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier. Il n’était pas intéressé par la banque et les banquiers.» La voie est libre pour le jeune avocat qui étoffe sa clientèle: «Elle est aujourd’hui prestigieuse», note Me Miguel Oural. «Un avocat est aussi fort en raison de la puissance de ses clients, estime Me Girod. La force de son étude compte aussi.»

Attaques contre le secret bancaire, procédures contre les banques helvétiques, échanges automatiques d’informations, en quelques années, la Suisse perd son statut de refuge fiscal. À chaque fois, Carlo Lombardini brandit le bouclier. Devant les médias, il dénonce la passivité des politiques, la candeur du Vieux-Continent face aux appétits américains: «Il y a chez nous une fascination d’adolescents attardés pour le modèle américain. La façon dont Berne a géré le bras de fer avec ce pays est d’un amateurisme regrettable. Les Américains nous plument.»

Mais quand le Conseil fédéral vient en aide à UBS, il applaudit, se souvient son confrère Me Eric Hess: «Après la crise de 2008, il a rappelé des vérités faisant contrepoids à la meute qui vomissait sur le système bancaire. Il a rappelé qu’UBS, ce sont des milliers d’emplois en Suisse et des millions d’impôts. Quand on disait que le peuple avait sauvé la banque, il a rappelé que le prêt-relais accordé par la Confédération a été remboursé et qu’avec les intérêts cela a aussi été une excellente opération pour les pouvoirs publics.» Dans le bras de fer entre la Suisse et la France, Carlo Lombardini critique ce pays soudain soucieux de récupérer l’argent français placé en Suisse pour renflouer ses caisses. «Avant d’être moral, l’enjeu est d’abord économique», répète-t-il comme on récite une prière. Un chapelet libéral. «Oui je suis plutôt de droite», admet ce fidèle lecteur du journal de centre gauche The Guardian. «Le fait que Carlo Lombardini s’exprime régulièrement sur des sujets aussi pointus et sensibles dans les médias fait de lui un homme de pouvoir puisque les médias eux-mêmes sont un pouvoir», résume Me Raymond de Morawitz, membre de l’Association des juristes progressistes.

Les passages de ses ouvrages sont régulièrement cités par le Tribunal fédéral, poursuit Me Hornung. Pourtant, interrogés sur son pouvoir et sur l’importance de son réseau constitué notamment par ses clients, Carlo Lombardini relativise. «Un réseau? Je n’en ai pas. Je n’ai pas de liens avec les partis politiques. Je ne suis pas franc-maçon.» Il s’est fait tout seul, tranche pour lui Me Oural. «Ce que j’aime, poursuit Carlo Lombardini ce n’est pas le pouvoir ou l’argent. Je ne suis d’ailleurs que dans très peu de conseils d’administration (ndlr: 4). J’apprécie surtout le défi intellectuel.» Quoi qu’il en soit, le soir quand il dépose les armes, l’homme retourne auprès de ses vieilles reliures qu’il préfère aux belles carrosseries. Et depuis longtemps. «Quand j’y repense, je constate n’avoir pas non plus fait de crise de la cinquantaine. J’apprécie la lecture. Les biographies historiques. Les journaux.»

Ce casanier avoue sans peine qu’il gagne bien sa vie mais montre peu de goût pour les gros cigares, les grands bordeaux, les offshore («j’en ai fait très peu») ou les résidences secondaires. «Je n’ai pas changé de voiture, une Mercedes, depuis 1992. Mon fils me le reproche assez. En fait, je suis un cérébral, un fétichiste du livre. J’aime l’Histoire. Celle des grands personnages comme De Gaulle, Churchill et Lincoln.»

«Un faiseur de clarté»

Autant de références, étrangères au droit, mais qui font de lui dans son domaine un «faiseur de clarté», assurent ses proches. Pour le professeur Alain Macaluso, Carlo Lombardini est doté d’une «vaste culture humaniste, comprend la complexité du monde mais sait la rendre accessible». Ses confrères le voient aussi comme un visionnaire. Carlo Lombardini évoque souvent l’avenir de la place financière genevoise. «À terme, l’emploi dans les banques va diminuer. Le Brexit va faire de Londres une place encore plus concurrentielle pour Genève, qui sera toujours plus isolée. Notre dette cantonale est colossale, nous sommes la Grèce de la Suisse, Zurich est plus sûre, plus propre. Et un jour les marchés vont le comprendre… On ne peut pas vivre sur le mythe d’Henri Dunant et de l’Escalade.»

Les politiciens apprécient et suivent ses interventions critiques dans les médias, dans ses publications et dans le cadre de ses conférences. C’est le cas du député PLR Edouard Cuendet, membre de la Commission des finances et de l’économie. «Sa parole est utile et crédible. Il a la faculté de vulgariser et de permettre même aux politiciens de comprendre les enjeux. Notamment l’impact des réglementations internationales de l’OCDE ou celui des normes antiblanchiment sur l’économie genevoise. Il s’intéresse aussi à l’impact que peut avoir un arrêt complexe du Tribunal fédéral sur le terrain. Il n’a rien d’un professeur Tournesol déconnecté de la réalité.»

(TDG)