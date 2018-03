L’embellisseur de portes monte d'un cran dans le support prestigieux

Il file l’art du forgeron en appliquant son coup de pinceau aux seuils des immeubles, avec une préférence déclarée pour les façades vintage construites au début du XXe siècle. À défaut de connaître son nom, son âge et son sexe, on a fini par lui attribuer un titre de circonstance, pas totalement usurpé: l’embellisseur de portes.

L’artiste de rue sévit depuis maintenant six mois avec une constance qui donne pas mal de travail aux nettoyeurs spécialisés, chargés d’effacer les traces de son passage au moyen de solvants d’origine végétale. Les rosaces en fer forgé de la rue Amiel sur la Rive droite ont été les premières à être honorées de son chevalet itinérant en octobre 2017. On pensait d’abord le feutre baladeur circonscrit au seul quartier de feu Voltaire, avant d’être averti d’une signature similaire sur l’autre rive, le long de l’avenue du Mail. Puis, après une panne d’inspiration aux alentours de Noël, notre homme (peut-être une femme) a repris son pinceau plat pour souligner en janvier de cette année les escargots et volutes de la rue Schaub, à la hauteur des numéros 2, 5 et 7.

Le début d'un acte signé

Une «serial fulgurance», déclinée sur à peine vingt mètres de trottoir, sans vraiment s’arrêter, à une heure inconnue. S’amusant avec les formes recouvertes, l’auteur a même abandonné sur place le début d’une signature pour qui sait lire à voix haute l’alphabet d’aujourd’hui, pratiqué en messages courts sur les messageries personnelles: «E 1000», prénom rousseauiste.

Après quoi, plus rien pendant un bon mois. Se faire oublier pour mieux réapparaître, en montant d’un cran dans le support. Après les immeubles bourgeois du début du siècle passé, les bâtiments historiques du centre-ville. Et pas des moindres. Visez la porte ci-dessus enchâssée dans une pierre de taille épargnée par l’huile de vidange. Elle donne sur la rue Bovy-Lysberg, trottoir de droite quand on arrive de la place du Cirque. Elle ouvre sur quoi? La salle de concert du Victoria Hall. Rien que ça, un bâtiment imaginé par l’architecte John Camoletti et construit au début des années 1890.

Ecriture cachée

Le recouvrement soigné de couleur bleu clair est le même que les précédents. Une écriture cachée retient l’attention des descendants de Champollion qui se prennent au jeu du déchiffrage. Pour certains, on y lit le «cri», pour d’autres, «Heroes», le titre d’une chanson de David Bowie, traitée ici en langage phonétique. L’inscription ne manque pas d’élégance, ni de raffinement avec la culture citée, même si elle n’est pas tout à fait raccord avec la programmation musicale du Victoria.

C’est tout? Non, on traverse la plaine de Plainpalais, on tourne à gauche, on remonte le boulevard du Pont-d’Arve et l’on fait escale au niveau du numéro 35. Deux portes jumelles, deux dessins au pinceau, couleur blanc crème. Le bâtiment en style «beaux-arts» a été édifié à la fin du XIXe siècle.

La porte du musée

Il fut jadis l’ancienne mairie de Plainpalais, alors commune indépendante, puis le siège du Service social de la Ville de Genève. Désormais, toujours dans son jus, le Musée du Vieux Plainpalais, ouvert le mercredi et le jeudi. Juste à côté, une autre plaque, vintage elle aussi, indiquant, au 1er étage, le «Centre de formation de la police municipale».

C’est gonflé de badigeonner sous ces fenêtres-là. À deux reprises, d’une main ferme qui, visiblement, n’a pas été dérangée dans son exécution. Pas la plus petite giclure au sol. (TDG)