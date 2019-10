L'embardée se termine dans le jardin d'une villa

Animation inhabituelle, à la hauteur du 111, route de Saint-Julien, angle chemin de Vers. Les gens sont chez eux et mangent la soupe. C'est mieux comme ça, car dans le jardin de la petite villa des années 30, une voiture de tourisme vient de s'encastrer au pied de la façade, contre la cage d'escalier. À l'arrivée des secours, l'occupante est à l'extérieur, elle a réussi à s'extraire elle-même de son habitacle.

Choquée et pas exactement en état de dire ce qui s'est passé. Une sortie de route assurément. Le véhicule a, pour une raison inconnue, foncé à travers le grillage, couché une haie d'arbustes, avant de finir sa course à l'endroit où les pompiers l'ont découvert en arrivant. Ne faisant pas les choses à moitié, il a sectionné sur son passage un tuyau de jardinage, provoquant une inondation dans les sous-sols de l'habitation.

Les pompiers sont là pour treuiller et pomper. Ils sont arrivés en nombre: 16 hommes, un train de désincarcération complet, plus un fourgon supplémentaire. «Nous avons pris en charge la conductrice, sécurisé son véhicule, avant de la retirer du jardin au moyen d'un treuil, non sans avoir dû au préalable couper un segment du grillage pour faciliter l'extraction», résume le capitaine Frédéric Jaques du SIS.