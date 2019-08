L'élue Verte voilée Sabine Tiguemounine démissionne

L'élue municipale de Meyrin Sabine Tiguemounine a annoncé sa démission du Conseil municipal et son retrait du parti des Verts. L'élue avait été sous les feux de la rampes lors de la votation sur la laïcité acceptée par le peuple en février dernier. Voilée, elle défendait une position laxiste sur les signes religieux, soutenant notamment le port du voile pour les enseignantes du DIP.

Divergences sur le mariage gay

Mais ce sont ses positions concernant le mariage gay qui ont fâché son parti. Opposée à l'union officielle des personnes homosexuelles, elle n'est pas en phase avec les valeurs du parti des Verts. «Certains positionnements forts de notre parti étaient en désaccord avec son éthique et son engagement religieux», indique le président du parti, Nicolas Walder, à nos confrères de 20 minutes.

«Je ne suis pas favorable au mariage entre deux personnes du même sexe, car pour moi le mariage est lié à l'engendrement afin de pérenniser l'espèce humaine», déclarait Sabine Tiguemounine dans nos colonnes en janvier dernier.

Jointe par téléphone, Sabine Tiguemounine souligne qu'elle ne se retire pas uniquement du parti, mais de la vie politique en général: «Je suis très déçue du fonctionnement de la politique. L'égocentrisme, l'intérêt personnel, la stratégie, etc... tout cela ne fait pas partie de ma nature. Je n'ai pas retrouvé de valeurs altruistes, de tolérance, d'écoute dans ce milieu-là. On m'a dit que je m'habituerais (ndlr, elle a été candidate depuis 4 ans), mais je ne m'y suis jamais faite, alors il vaut mieux que je me retire.» Elle ne regrette pas son expérience au sein des Verts et parle d'une «belle expérience», qui lui aura servi à «comprendre comment ça marche de l'intérieur».