L'égalité salariale en tête de cortège

«Ensemble pour l'égalité salariale, la justice sociale et le climat». En tête du cortège du 1er mai, qui s'est rendu de la place des 22 cantons à la place De-Neuve, les drapeaux violets des féministes donnaient le ton de la manifestation placée sous le signe de la grève des femmes du 14 juin et d'une revendication pour l'égalité salariale. Des gilets jaunes étaient attendus mais ils ne furent finalement qu'une vingtaine et beaucoup plus sages que leurs homologues parisiens.

«Fortes, fières et en colère»

«Égalité, liberté, sororité», la banderole appelant à la solidarité des femmes pour gagner leur liberté et l'égalité avec les hommes, était déclinée par le syndicat Unia de l'horlogerie en un «Égalité salariale, c'est l'heure» de circonstance. Sur le même thème, une nouvelle organisation, le Meuf pour «Mouvement étudiant unité féministe» a fait son apparition en ce 1er mai, fête du travail et sera présent le 14 juin. Le Syndicat des services publics (SSP) appelait aussi à ce rendez-vous historique par un «Toutes en grève» explicite. Le Syndicat interprofessionnel des travailleurs défilait de son côté sous la banderole «Fortes, fières et en colère»

Mots d'ordre pour le 19 mai

D'autres mots d'ordre faisaient référence aux votations du 19 mai contre la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) ou contre l'ouverture des commerces le dimanche. Les partis politiques de gauche étaient également présents (Parti socialiste, Parti du travail, Verts, Parti communiste et Ensemble à gauche dont SolidaritéS portait en avant les qualificatifs de «Féministes, antiracistes et anticapitalistes».)

Dans une ambiance bon enfant, les quelque 2000 manifestants, à peu près le même nombre que l'an dernier, ont scandé des slogans tout le long du parcours qui a emprunté la rue de Chantepoulet, le pont du Mont-Blanc, la rue du Rhône, la rue de Rive, la rue de la Confédération, la rue du Stand et celle de la Corraterie avant dislocation. (TDG)