L’éducation artistique est trop élitiste à Genève

À la question «Que préféreriez-vous pratiquer entre la musique, la danse ou le théâtre?», «aucune des trois» est la réponse la plus fréquemment donnée par les élèves du Cycle d'orientation interrogés. C'est un des étonnants constats auxquels arrive la Cour des comptes dans un rapport sur l'enseignement artistique à Genève, publié jeudi.

Le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) délègue à dix écoles* l'enseignement public de base pour la musique, la rythmique, la danse et le théâtre. Il subventionne ces établissements pour quelque 33 millions de francs par année, 90% du gâteau étant répartis entre le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre (CPMDT), le Conservatoire de musique de Genève (CMG) et l'Institut Jaques-Dalcroze (IJD). L'offre des écoles accréditées s'adresse à environ 10 000 élèves âgés de 4 à 25 ans.

L'organe de contrôle indépendant relève tout d'abord un «élément très positif», selon les mots de la magistrate Isabelle Terrier: «Les activités de ces écoles constituent un panel d’enseignements artistiques de qualité et appréciés par les élèves et leurs parents.» Cela dit, la Cour relève que l'offre des cours n'est pas adaptée à la demande, que l'objectif de démocratisation n'est pas atteint et que le soutien des trajectoires des jeunes talents peut être amélioré.

Sortir des disciplines éculées

Selon un sondage mené auprès de 445 élèves de 11e année, lorsque le souhait de pratiquer une discipline artistique est exprimé, nombreux sont ceux qui mentionnent des pratiques peu ou pas présentes dans l'offre actuelle, notamment en danse. Dans ce dernier domaine, une quasi-majorité des effectifs préfère des danses «non conventionnelles» (en l’occurrence surtout le breakdance/hip-hop et les danses latines ) aux danses classique et contemporaine, plus souvent proposées. Pour éviter de renforcer les pratiques classiques au détriment des autres, plus populaires, la Cour recommande de procéder tous les quatre ans à un sondage pour mieux identifier la demande, et prendre en compte son évolution dans le processus d'accréditation et de subventionnement des écoles. Par exemple, alors que la pratique de la danse est quasi équivalente à celle de la musique en termes quantitatifs, une seule école de danse est accréditée (l'EDG) et seul le Conservatoire populaire intègre un département danse parmi les neuf autres écoles.

Un cadre moins rigide

La Cour plaide également pour un dispositif plus souple. Les écoles accréditées reproduisent souvent le modèle scolaire, avec des paliers séquencés par des examens, ce qui ne serait pas adapté à un public qui procède par «tâtonnement». Lors de la présentation de cette partie du rapport, une membre du Conservatoire relève qu'on n'apprend pas le piano en dix leçons. «La notion de formation certifiante n'est qu'une interprétation de la notion de qualité, répond Isabelle Terrier. Il faut ouvrir la palette de visions. La durée moyenne d'une pratique artistique est de trois ans avant abandon, cela doit inciter les écoles à se remettre en question.» Le DIP dit partager les constats de la Cour mais relève que l'enseignement artistique délégué se base «sur des plans d'études et des objectifs d'apprentissage. Il ne s'agit pas d'une activité de loisirs [...] les exigences [...] ne sont pas les mêmes.»

Une forte reproduction sociale

Le rapport mentionne que «l’analyse de la composition sociodémographique des écoles démontre que l’objectif de démocratisation n’est pas atteint». Elles «sont fréquentées par des élèves dont la position sociale des parents est comparativement plus élevée que celle des élèves de l’école publique». Si selon un sondage, le facteur financier n'est pas prépondérant dans le choix de l'école, la connaissance des aides financières possibles est par contre encore faible. Par ailleurs, les quelques projets d'enseignements qui favorisent la démocratisation ne touchent que 700 à 750 élèves du canton, un nombre qualifié de «très faible».

Pour la démocratisation, la délégation à des écoles externes ne suffit pas, il faut donc réinternaliser en partie: les magistrats recommandent au DIP d'intervenir directement à l’école primaire à travers des enseignements de type inclusif, comme les «orchestres en classe », dont les effets positifs sont attestés scientifiquement, et qui permettent de «surmonter les barrières symboliques» de l'accès aux pratiques. «En intervenant en classe, on touche toute la population sans barrière sociale», résume Isabelle Terrier. Ils suggèrent également de prioriser les interventions ponctuelles des écoles délégataires au sein des établissements situés dans le réseau d’enseignement prioritaire (REP).

Sur ces points, le DIP «souscrit à la proposition de déployer plus d'actions au sein de l'enseignement primaire mais pose la question des moyens». Il évalue par exemple un ensemble complet d'instruments pour une classe à 30 000 francs, et vise donc une généralisation de la prestation pour la rentrée 2023-2024.

Enfin de nombreux constats émis par la Cour des comptes aujourd'hui l'ont déjà été il y a vingt ans par la Commission externe d’évaluation des politiques publiques. La réforme engagée n'a-t-elle servi à rien? «Entre 1999 et 2019, on constate une évolution importante en termes de diversification de l'offre et d'intégration d'un plus grand nombre d'élèves dans le dispositif, indique un porte-parole du DIP. Le constat de la CdC ne dit pas que rien n'a été fait. Il se base sur le fait que l'appétence pour les arts reste toujours liée au niveau socioéconomique des parents.» La conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta se dit malgré tout «particulièrement satisfaite du mouvement de démocratisation de l'accès à la musique développé lors de cette législature, notamment par le biais des projets Orchestre en classe».

*Conservatoire de musique de Genève (CMG), Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre (CPMDT), Institut Jaques-Dalcroze (IJD), École des musiques actuelles (ETM), Studio Kodály, Accademia d’Archi (AA), Espace musical (EM), Cadets de Genève, Ondine genevoise et École de danse de Genève (EDG).