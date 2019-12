L'économie de Genève ralentira en 2020

Un atterrissage en douceur est prévu à Genève par la banque cantonale (BCGE) en 2020. Rien de bien affolant. La croissance du Produit intérieur brut (PIB) du canton pourrait atteindre 1,5% contre 1,7% attendu cette année. Cette progression sera soutenue par le gros secteur industriel que le canton abrite encore, celui des parfums et arômes. Cette branche est moins chahutée que d’autres par la conjoncture, beaucoup moins prévisible. Pour une raison simple: elle s’appuie notamment sur les produits alimentaires. Et comme la planète entière continuera à manger l’an prochain, les entreprises actives dans ce secteur souffrent moins que les autres.

Autre branche économique qui surfe toujours sur la vague, celle des services immobiliers. Logique: on ne cesse de construire et de mettre sur le marché de nouveaux logements, à la vente comme à la location. Une forte hausse des transactions portant sur des PPE, qui rapportent de coquettes commissions aux agents immobiliers, a été enregistrée entre juillet et septembre. Les experts de la BCGE soulignent aussi que l’hôtellerie devrait tirer son épingle du jeu, malgré la cherté du franc. «Les taux d’intérêt suisses ne sont pas orientés à la hausse. Le franc restera une monnaie forte, sans toutefois s’apprécier encore», soulignent-ils. Au troisième trimestre 2019, l’hôtellerie a affiché le nombre de nuitées le plus élevé jamais enregistré sur trois mois et une hausse de 5% sur un an.

Et quelles sont les perspectives en Suisse? Le Groupe d’experts du Secrétariat à l’économie (Seco) prévoit une croissance du PIB de 1,7% en 2020 et de 1,2% en 2021. Pour le Seco, «le contexte international reste défavorable: la croissance devrait demeurer faible en zone euro, notamment en Allemagne, important partenaire commercial de la Suisse». Ces derniers mois, l’inquiétude provient notamment d’un secteur industriel pesant lourd en Suisse, celui des machines. Dans l’ensemble, les experts prédisent aussi pour 2020 un essoufflement des exportations de marchandises, sauf pour le secteur pharmaceutique. L’explication est à nouveau la même: les habitants de la planète vont continuer à manger mais aussi à se soigner.