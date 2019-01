L’école primaire jouera un rôle central dans le nouveau quartier des Vernets

Ce sera le premier secteur du vaste projet Praille-Acacias-Vernets (PAV) à voir le jour. Quelque 1500 logements vont être construits sur le site de l’actuelle caserne des Vernets. Une école primaire prendra place au cœur de ce nouveau quartier. La Ville de Genève a présenté lundi le lauréat — parmi 48 projets — du concours d’architecture lancé l’été dernier.

«L’objectif consistait à placer dans ce périmètre extrêmement dense une école à dimension humaine, avec la capacité d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions, mais aussi de devenir un lieu central de ce nouveau quartier», a relevé le conseiller administratif Rémy Pagani, en charge du Département des constructions et de l’aménagement.

«Âme du quartier»

Le projet primé, «Émile», est l’œuvre du bureau argovien Liechti Graf Zumsteg Architekten. Contrairement à la majorité de ses concurrents, il prévoit un bâtiment d’un étage uniquement. «Grâce à sa faible hauteur, la nouvelle école permet un dégagement dès le premier étage des logements», écrit le jury du concours. D’un aspect massif, les îlots alentour s’élèveront effectivement sur des hauteurs allant de 30 à 80 mètres.

De petite taille, le projet «Émile» s’étale en revanche sur une bonne partie de la place à disposition. «Un peu à l’image d’un marché couvert sur une place historique», compare le jury. Mais le quartier des Vernets sera en conséquence dépourvu d’une véritable place principale en son sein.

L'école doit être construite sur le périmètre gris.

Toutes les salles de classe seront concentrées au premier étage. Le rez-de-chaussée accueillera quant à lui des espaces ouverts et des locaux pour le parascolaire, qui devraient être accessibles aux habitants en dehors des heures d’ouverture de l’école, week-end compris. Pour la conseillère administrative Esther Alder, l’école, ainsi conçue, rayonnera «au-delà de sa fonction primaire». «Elle donnera une véritable identité et une âme à ce quartier», s’enthousiasme-t-elle. Un quartier qui doit devenir un exemple en termes d’intégration et de mixité sociale, espère la cheffe du Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

Horizon 2023

Le projet comprend également une salle de gymnastique semi-enterrée ainsi que deux préaux couverts. Un terrain de sport a été intégré dans la partie du périmètre donnant sur le quai des Vernets. L’ensemble de ce groupe scolaire doit accueillir environ 320 élèves âgés de 4 à 12 ans.

Il faudra compter entre deux et trois ans avant le premier coup de pioche. Un crédit de construction doit être soumis au Conseil municipal. «Le timing est serré», reconnaît Rémy Pagani. L’inauguration doit avoir lieu en 2023. (TDG)