L’échange automatique d’informations pousse les contribuables à se dénoncer

La courbe est impressionnante. En 2017, 10 815 contribuables genevois se sont dénoncés eux-mêmes à l’AFC (Administration fiscale cantonale) pour se mettre en ordre avec le fisc. L’année précédente, ils n’étaient encore que 2836 à le faire, un nombre déjà beaucoup plus important que les années précédentes (en 2015, il y en a eu 1113).

Entre 2010 et fin janvier 2018, 17 933 contribuables sont ainsi passés à confesse. C’est le couperet de l’échange automatique de renseignements (EAR), fixé à la fin de septembre, qui explique cette soudaine prise de conscience civique. Ces contribuables se «souviennent» désormais qu’ils possèdent des biens mobiliers ou immobiliers à l’étranger, et que ceux-ci doivent être déclarés, sous peine de sanctions. Derrière le nom pompeux de «norme internationale régissant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale» (EAR) se cache un dispositif impliquant plus de 100 pays dans le monde et visant à lutter contre la soustraction d’impôts, rappelle Georges Gard, patron de la fiduciaire G & P (lire ci-dessous).

Cette explosion de cas a conduit l’AFC à créer un service de régularisation, fort de 20 postes de travail. «Suite à ces déclarations spontanées, détaille Daniel Hodel, directeur général de l’AFC, une fortune totale de 4,66 milliards de francs a pu être remise dans le circuit économique. Ces déclarations ont aussi représenté 641 millions de francs en termes de revenus, pour la période comprise entre 2010 et 2017. Les impôts récupérés liés à cette fortune et ces revenus ont représenté 539 millions de francs depuis 2010, dont près de 300 millions de francs depuis 2016.»

«Les contribuables concernés doivent déclarer jusqu’au 30 septembre leurs biens immobiliers à l’étranger «oubliés». Au-delà de cette date, cela sera assimilable à une fraude fiscale, passible de rappel d’impôts mais aussi d’une amende qui peut aller jusqu’au triple de l’impôt dû», avertit encore Daniel Hodel.

«Beaucoup de personnes de bonne foi ont déclaré leur bien immobilier, à l’exemple d’une résidence secondaire située en France, en Italie, en Espagne ou au Portugal, aux autorités fiscales du pays concerné», observe de son côté Metihe Mehmeti, directrice du contrôle à l’AFC. La situation de nombreux contribuables, écartelés entre les fiscs de deux pays, est donc complexe.

Les propriétaires de résidences secondaires ont sept mois pour se mettre en règle

Les contribuables ayant «oublié» de déclarer un bien ont jusqu’à la fin de septembre pour le faire.

Pour Georges Gard, associé de G & P Fiduciaire SA, c’est désormais «la dernière qui sonne».

Pourquoi toute cette agitation?

La Suisse a conclu des accords bilatéraux avec plus de 80 pays. Les premiers de ces accords (notamment avec les pays de l’Union européenne) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017. Les données de tous les comptes bancaires seront échangées entre ces pays pour la première fois dix-huit mois plus tard, soit à l’automne 2018 pour ceux entrés en force au 1er janvier 2017.

Que faut-il exactement déclarer?

Aucune transmission d’informations relatives à d’autres éléments de la fortune tels que les biens immobiliers ne sont prévus. Attention toutefois aux comptes bancaires liés à ces biens et souvent utilisés pour régler les dépenses locales ou encaisser des loyers. Les données concernant ces comptes seront transmises aux autorités suisses. Par exemple, un contribuable genevois propriétaire d’un appartement dans une station de France voisine devra s’assurer que sa déclaration de fortune est complète. À défaut, il a jusqu’au 30 septembre 2018 pour déclarer spontanément les éléments omis dans les déclarations précédentes.

Comment l’administration fiscale traitera ces «oublis»?

L’administration fiscale procédera à un rappel d’impôts rétroactif sur dix ans tant sur la fortune que sur le revenu. Le contribuable distrait en sera quitte de payer l’impôt éludé et des intérêts de retard (par ailleurs déductibles). Aucune poursuite pénale ne sera entreprise et aucune amende ne sera infligée. Dans le cas d’un bien immobilier situé à l’étranger, l’impact sera limité puisqu’il est imposé dans le lieu de situation de l’immeuble. Ce bien ne sera pris en compte que pour déterminer le taux applicable sur les autres éléments de revenu et de fortune. Dans le cas de biens déclarés spontanément et ayant des conséquences fiscales peu importantes, l’administration fiscale pourrait faire preuve de tolérance.

L’annonce peut-elle se faire en septembre?

Il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour faire sa déclaration spontanée. La collecte des informations sur dix ans peut en effet prendre passablement de temps. L’Administration fiscale cantonale a publié sur son site Internet un formulaire facilitant l’annonce des éléments non déclarés.

Les montants non déclarés dans des banques suisses doivent-ils être annoncés à l’administration fiscale?

L’EAR (Échange automatique de renseignements) ne concerne pas les avoirs détenus auprès de banques suisses. Le secret bancaire fiscal est conservé pour les personnes résidant en Suisse. Le contribuable qui déclare spontanément une fortune et des revenus situés à l’étranger dans le cadre de l’EAR sera toutefois bien inspiré d’annoncer aussi ses avoirs localisés en Suisse. En effet, une dénonciation spontanée non punissable ne peut être faite qu’une seule fois dans la vie d’un contribuable. R.R. (TDG)