L’eau des plages du Léman est de plus en plus propre

Bonne nouvelle à l’aube de la belle saison: les plages du Léman présentent dans leur immense majorité une eau de très bonne qualité. Petit bémol: comme l’an dernier, celle aux eaux les moins propres se trouve en territoire genevois, puisqu’il s’agit de la plage de la Pointe-à-la-Bise.

D’après la Carte des plages du Léman, publiée mardi, 90% des 113 plages recensées autour du lac ont une eau de très bonne à excellente qualité, soit 5% de plus qu’en 2017. Le critère pris en compte est la quantité de matières fécales présentes dans l’eau, qui est régulièrement mesurée par les autorités compétentes des trois cantons bordant le Léman et du Département de la Haute-Savoie.

Les plages dont l’eau est un peu moins bien notée (moyenne à bonne qualité) ne représentent plus que 9% du total (soit dix plages). À noter que cette proportion est plus forte à Genève qu’ailleurs, puisque quatre des vingt-huit plages du canton arrivent dans ce segment (celles du Creux-de-Genthod, de Chambésy, de la Belotte, à Cologny, et du débarcadère de Bellerive). La baignade à ces endroits ne présente cependant aucun risque sanitaire, assure la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL), qui édite cette carte chaque année. «Les seuils entre ces niveaux de qualité sont assez minces», explique Audrey Klein, secrétaire générale de la CIPEL.

La seule plage qui pose parfois problème est celle de la Pointe-à-la-Bise, à Collonge-Bellerive. La quantité de matières fécales dans l’eau peut y être momentanément plus élevée, en fonction du nombre d’oiseaux se posant dans la réserve naturelle voisine. Cela dépend aussi des vents et des courants. Passé un certain seuil, la baignade peut être interdite afin d’éviter les cas de gastro-entérites et autres infections.

Globalement, la CIPEL se réjouit toutefois de constater que la situation s’est encore améliorée: «Dans les années 90, seules 50% des plages du Léman atteignaient le meilleur niveau de qualité, relève Audrey Klein. Mais depuis lors, de gros efforts ont été faits pour l’assainissement des eaux usées domestiques, tant du côté français que du côté suisse du lac.»

La carte de la CIPEL, régulièrement mise à jour, est disponible sur le site: www.cipel.org/plages-du-leman. Le Canton de Genève publie aussi sa propre carte, avec d’autres informations, sur le site: ge.ch/eau/baignades-et-plages.

(TDG)