L’eau des pataugeoires laisse encore trop souvent à désirer

Des baigneurs qui gardent leurs t-shirts. Des chiens qui viennent se rafraîchir. Des fêtards qui abandonnent leurs déchets dans l’eau: parvenir à garder une pataugeoire propre relève du casse-tête. Si pour celles situées dans les grandes piscines genevoises, le défi est réussi grâce à une surveillance bien rodée, il en va autrement pour les 22 petits bassins publics que compte le canton.

Cette année, les tests menés par les laboratoires du chimiste cantonal relèvent que l’eau des pataugeoires n’est pas aux normes dans plus de la moitié des cas.

Bactéries et résidus

En effet, les premiers tests menés dans des pataugeoires publiques par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) ont mis en lumière une piètre qualité de l’eau. Pour différentes raisons: outre les mesures du pH et de la quantité de chlore, les spécialistes effectuent des analyses microbiologiques pour rechercher la présence de bactéries, pouvant créer certaines affections chez les tout-petits, notamment des conjonctivites. Or, 56% des tests menés dans les pataugeoires jusqu’à aujourd’hui révèlent des résultats non conformes au niveau requis, contre 32% en 2017.

Mais ce n’est pas tout. Chaque année, de deux à quatre fois par an, le service vérifie également le taux d’urée, qui indique si l’eau des petits bassins est suffisamment renouvelée. Or, en 2018, les échantillons analysés par le SCAV et jugés non conformes ont doublé par rapport à 2017, tous bassins confondus.

Chlore et crème solaire

Le service du chimiste cantonal mesure également le niveau de chlorate. Ce composant toxique est produit lorsque le chlore entre en contact avec des substances organiques (crème solaire, par exemple). Il peut être nocif, notamment pour les plus petits. En 2018, 98 des échantillons testés dépassaient la valeur limite fixée à 10 mg/L, soit un taux de non-conformité de 38%. Mieux que l’année précédente, mais encore trop, selon le SCAV.

Celui-ci tempère néanmoins ces chiffres. «De gros progrès ont été faits ces dernières années, insiste Patrick Edder, chimiste cantonal. Les responsables des piscines sont bien sensibilisés à cette problématique, et les tests menés en fin d’été seront sans doute meilleurs. Mais des efforts restent à faire. Ce domaine est complexe. Toute personne ayant une piscine chez elle peut en attester.»

Par ailleurs, depuis 2017, la surveillance de la qualité de l’eau est chapeautée par une réglementation fédérale, et non plus cantonale. Et les critères, eux, sont plus stricts. «On analyse davantage de paramètres qu’auparavant», note Patrick Edder. Si les manquements sont trop graves, le bassin est fermé et c’est aux communes concernées de mettre leurs installations en conformité.

Hygiène et accessibilité

Pourquoi cette piètre qualité de l’eau? Les problèmes sont multiples. Certaines pataugeoires sont accessibles sans aucun contrôle. D’autres ne disposent d’aucune douche ou de pédiluve, alors qu’elles sont entourées d’herbe ou de terre. D’autres problèmes sont liés aux utilisateurs. Certains se baignent avec leurs vêtements, d’autres laissent patauger leurs animaux. Et la fréquentation, elle, varie d’une période à l’autre. Difficile donc de trouver le bon dosage en chlore.

Trop peu, les bactéries s’invitent; trop, le chlorate et d’autres produits indésirables font leur apparition. «Mais il est sûr que si chacun prenait une douche et que les accès étaient mieux surveillés, on pourrait mettre deux fois moins de chlore», note le chimiste cantonal.

Trop d’incivilités

Du côté de la Ville de Genève, qui gère 11 pataugeoires, on reconnaît également cette complexité. «La faible profondeur d’eau et l’intense fréquentation engendrent des pics de saturation en bactéries, explique Olivier Robert. Mais ceux-ci sont détectés et traités par nos systèmes, quitte à vider le bassin. On ne prend aucun risque.» Pour améliorer la qualité de l’eau, un programme de rénovation des locaux techniques a été entrepris. Cinq installations ont déjà été remises au goût du jour.

Bouteilles cassées

Mais il existe un problème qui ne peut pas être combattu par le chlore: c’est celui des incivilités. «Nous subissons de nombreuses dégradations nocturnes, étant donné que les parcs ne sont pas fermés, regrette Olivier Robert, du SEVE. Certaines personnes laissent des bouteilles, parfois cassées, elles font même parfois leurs besoins dans les bassins. Cela engendre un travail démesuré pour nos équipes.» Résultat, les bassins sont régulièrement vidés afin de prévenir tout accident.

Quid des 123 piscines, jacuzzis et autres saunas que compte le canton de Genève? En 2018, le taux de non-conformité en termes de bactéries était de 10%, contre 22% cette année. Mais ces chiffres sont à prendre avec précaution, étant donné que les tests effectués en fin d’été sont souvent meilleurs que ceux faits à l’ouverture des bassins.