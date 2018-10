L’autoroute vers Thonon brave les réticences suisses

C’est une autoroute à péage de 16,5 kilomètres qui devrait s’ouvrir en 2024 entre Machilly et Thonon. L’enquête publique menée en juin et en juillet sur ce projet visant à désenclaver le Chablais haut-savoyard a connu en septembre une issue favorable. Le rapport détaillé, pesant plusieurs centaines de pages, vient d’être rendu public. Les critiques émises par les autorités suisses, en particulier par des communes genevoises, n’ont guère ébranlé la commission d’enquête.

Dans ses remarques conclusives, ce conclave d’experts cite parmi les difficultés rencontrées lors de cette évaluation la «confrontation avec les autorités suisses sollicitant des compléments d’analyses des impacts sur son territoire et opposition de la Ville de Genève alors que ce projet est inscrit dans le Projet d’Agglomération du Grand Genève depuis de nombreuses années». Le tracé en traitillé de la future autoroute figure en effet dans la cartographie de l’agglomération, d’ailleurs tout comme les plans genevois de bouclement autoroutier au moyen d’une traversée du lac.

Le Canton prône des modifications au dossier français, dont le maître d’ouvrage est l’État français, associé au département de la Haute-Savoie. Genève préconise notamment la prise en compte d’un scénario qui intégrerait une traversée du lac. Une remarque qu’appuient les experts tout en admettant que les incertitudes entourant le projet ne facilitent pas les pronostics.

Hausses de trafic attendues

L’Administration cantonale met aussi en garde face à des augmentations de trafic sur les axes transfrontaliers, ce qui lui semble inacceptable au vu du gabarit des routes concernées. Ce dernier grief est aussi au cœur des critiques des mairies de Jussy, Gy et Puplinge.

Qu’en dit le maître d’ouvrage? Il relève qu’«aucun aménagement n’est envisagé, à ce stade, côté français sur les routes départementales conduisant à la Suisse depuis Machilly» et cela «pour ne pas favoriser l’utilisation de ces voies». Cette réponse satisfait les enquêteurs.

Le rapport n’a toutefois pas de quoi rassurer totalement les communes genevoises voisines. Ailleurs, sous la plume des investigateurs, on découvre que, selon les simulations, 42% du trafic venu de Thonon par la nouvelle autoroute aux heures de pointe du matin se diffuseraient sur les axes frontaliers avec la Suisse. Il s’agit des routes départementales 1 (entre Machilly et Monniaz), 15 (longeant la frontière entre Saint-Cergues et Ville-la-Grand) et 35 (menant à Veigy-Foncenex). À ce titre, la commission demande une évaluation plus fine des impacts.

Les experts s’inquiètent aussi de la saturation, déjà effective, de l’axe qui raccorde le pied des Voirons à l’autoroute Blanche à Findrol. Selon eux, des mesures pour ajuster le gabarit de cette route doivent être prises en parallèle au développement de la nouvelle autoroute qui en est le prolongement. Selon le maître d’ouvrage, des études préalables sont prévues en 2019 pour une mise en service à un horizon indéfini.

Ville de Genève au créneau

Mais encore? La Confédération demande une expertise plus détaillée des répercussions sonores de l’autoroute sur sol suisse, le Canton estimant qu’on peut prévoir un impact, certes indirect, mais significatif selon les normes helvétiques. Le maître d’ouvrage répond qu’aucun complément d’étude ne se justifie à ce stade et les experts approuvent.

L’opposition de la Ville de Genève est accueillie assez sèchement. Principal argument: le projet autoroutier controversé figure dans le projet d’agglomération du Grand Genève dont cette Commune est elle-même signataire. Parmi les arguments de la Ville, la concurrence que constituerait l’autoroute par rapport au réseau ferroviaire régional Léman Express, dont la mise en service est prévue à la fin de 2019, ou encore à la ligne de bus performante qui doit se développer entre Genève et Thonon, via Douvaine.

Mais selon la commission, même avec des transports en commun plus performants, l’abandon du projet autoroutier mènerait à une saturation du réseau. On relève que le nouvel axe facilitera la mise en place de l’axe de bus entre Thonon et Genève sur la départementale 1005, laquelle ne sera toutefois déchargée «que d’une partie réduite du trafic actuel», regrette la commission.

Autre critique: l’accalmie attendue dans les bourgs environnant l’autoroute ne pourrait être que provisoire. L’exemple brandi est celui de Cruseilles, en bordure de l’autoroute Annecy-Genève. Le reproche n’est que partiellement admis. Les chiffres ne rassurent guère. Entre 2007 (un an avant la mise en service de l’autoroute) et 2016, le trafic sur la départementale n’a régressé que de 21%.

La pluie de critiques, venues de Suisse ou d’ailleurs, n’a pas empêché une prise de position favorable de la commission d’enquête. Celle-ci évoque un intérêt général du projet «indéniable au regard du désenclavement indispensable du Chablais et en complémentarité avec les projets de transports collectifs». Cette autoroute, à son sens, «n’est pas de nature à remettre en cause les engagements de la France pour la lutte contre les changements climatiques». Ces experts relèvent que le projet est largement soutenu dans le Chablais, à l’exception de hameaux riverains ou de milieux agricoles, et que c’est en s’éloignant de cette région que se multiplient les opposants.

Un ouvrage à péage de 16,5 kilomètres

Le projet autoroutier est un nouvel avatar des tentatives de désenclavement du Chablais, évoquées dès les années 1980. Un précédent projet, approuvé en 1995, avait ensuite été rendu caduc par un recours. Long de 16,5 kilomètres, le tracé retenu pour la liaison autoroutière prend la forme, pour le moment, d’une bande de 300 mètres de large où le concessionnaire viendra insérer la chaussée, d’un gabarit de 28 mètres, de quoi caser deux voies par sens. L’ouvrage relierait deux axes ayant déjà un caractère autoroutier, à savoir le contournement de Thonon (dont le dernier tronçon, côté Évian, a été mis en service en juillet) et la route à 2x2 voies qui, depuis 2014, longe le pied des Voirons entre Machilly et le carrefour des Chasseurs.

Le coût de l’infrastructure avoisinerait 238 millions d’euros (s’y ajoutent 16,6 millions pour la suppression de deux passages à niveau sur des axes voisins). Le tronçon autoroutier serait financé, d’une part, par un subside étatique et, de l’autre, par un péage prévu à mi-parcours, à proximité du diffuseur prévu à la hauteur de Perrignier. On parle d’un tarif de deux euros pour le parcours complet, permettant un gain de temps évalué à une quinzaine de minutes, avec une vitesse limitée à 110 km/h. Le trafic journalier attendu entre Machilly et Perrignier serait de 19 500 véhicules. Des parcs de covoiturage sont prévus.

La déclaration d’utilité publique, feu vert suprême aux travaux, est espérée en 2019. Un concessionnaire serait ensuite choisi en 2020, puis les études finales et les travaux seraient menés d’ici à 2024, selon le calendrier prévisionnel. M.M.

(TDG)