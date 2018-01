L'augmentation de la valeur locative est gelée

Est-ce parce qu’ils sont très minoritaires à Genève que leur sort inquiète à ce point le Grand Conseil? Les députés ont en tous les cas passé une bonne partie de leur soirée de jeudi à tenter de leur rendre la vie un peu plus agréable. Imposition de la valeur locative, déduction des frais de travaux, prix de vente en zone de développement, pas moins de quatre propositions favorables aux propriétaires de leurs logements ont trouvé une majorité pour les soutenir ou les renvoyer en commission.

La décision la plus susceptible d’effet immédiat est l’acceptation de la motion MCG exigeant un moratoire sur l’augmentation annoncée de la valeur locative de 7,9%. Elle a été adoptée par 60 oui contre 30 voix de gauche.

Lors de la conclusion du débat,, le conseiller d’État Serge Dal Busco a clairement affirmé que si c’était la volonté de ce Grand Conseil, «le Conseil d’État allait surseoir à cette hausse». Bien entendu, le responsable des Finances a rappelé que la valeur locative dépendait de la législation fédérale et que son mode de calcul à Genève avait fait l’objet d’un accord avec les organisations représentant les propriétaires. Mais il s’est aussi montré prêt à renégocier ce mode de calcul.

La même majorité a accepté une résolution destinée aux Chambres fédérales. Elle demande à la Confédération d’abolir l’imposition de la valeur locative. Selon Serge Dal Busco, les Chambres seraient proches de trouver un compromis sur la question. En revanche, un projet de loi visant à augmenter la déduction pour les frais d’entretien a été envoyé en commission.

Salaires des magistrats cadrés

Les députés ont également confié à l’Exécutif cantonal le soin de mettre de l’ordre dans les traitements des conseillers administratifs. La proposition est venue d’Éric Stauffer à l’époque où il était encore conseiller administratif d’Onex, soit en mai 2016: il faut mettre de l’ordre dans les rémunérations et indemnités perçues par les magistrats communaux tant il y a de disparités. François Longchamp, président du Conseil d’État, a estimé que l’idée était bonne, mais qu’il fallait en peaufiner la forme.

C’est donc le projet de loi amendé par le conseiller d’État – en accord avec Éric Stauffer – qui a été accepté jeudi presque à l’unanimité par le Grand Conseil (89 oui et 5 abstentions). Il ne vise pas à brider les traitements de certains, qui seraient trop élevés, mais à assurer des salaires décents à des élus de petites communes, une couverture d’assurances et une retraite décente.

Pour l’occasion, les élus ont fait assaut d’amabilité, chacun félicitant l’autre d’être aussi raisonnable. Seule la passivité de l’Association des communes a été critiquée. Quant à la sacro-sainte autonomie communale, elle ne serait pas écornée car, a précisé le Vert Yves de Mattéis, «il ne s’agit de poser un salaire plancher».

De fait, le Conseil d’État ne fixera pas les salaires des 137 magistrats communaux mais imposera des rémunérations minimales. Elles dépendront du nombre d’habitants et de la fonction (maire, adjoint, conseiller administratif). L’un des objectifs étant que tous les magistrats puissent cotiser pour le 2e pilier, un «salaire annuel minimum» de 21 450 francs serait logique.

Informations fiscales aux communes

Auparavant, le Grand Conseil avait également accepté un projet de loi MCG, porté par Daniel Sormanni, visant à accorder aux magistrats communaux un accès aux informations fiscales détenues par l’Administration cantonale sur leurs résidents. Le but est de permettre aux communes d’élaborer leurs budgets en disposant du maximum d’informations.

En dépit de la violente opposition de la droite, qui ne voit là que «pur voyeurisme fiscal» – l’UDC Christo Ivanov ou le PDC Vincent Maitre – et de l’opposition de Serge Dal Busco, la proposition a finalement été largement adoptée: 76 oui, 15 non et 1 abstention. La raison en est que l’accès aux documents a été spécifiquement réservé aux seuls magistrats. (TDG)