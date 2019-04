L'assassin d'une retraitée de Onex passera vingt ans en prison

Sa thèse de l’accident n’a pas convaincu. Loin de là. Mercredi, l’homme accusé de l’assassinat d’une retraitée à Onex s’est vu infliger une peine de prison de vingt ans par les sept juges du Tribunal criminel. Il évite ainsi la perpétuité, requise par le procureur Endri Gega.

En revanche, sa peine est assortie d’une mesure d’internement, comme le demandait le Parquet. Cela signifie que le condamné ne sera pas libéré avant que des médecins attestent qu’il n’est plus dangereux. Or, le pronostic de dangerosité est pour l’heure largement défavorable, puisque les experts psychiatres ont considéré un taux de récidive de l’ordre de 50%.

La défense va-t-elle faire appel? Après la lecture du verdict, Mes Eric Beaumont et Cécile Bocco souhaitaient s’entretenir avec leur client avant de prendre une décision. Ils remarquent néanmoins que «la cause du décès a été établie sur la base des rapports de l’agent infiltré dans la cellule» (lire ci-contre). Ayant plaidé l’illicéité des preuves recueillies, les avocats disent «s’orienter vers un appel».

L’argent restitué

En attendant, le Portugais de 53 ans, père de deux enfants, est condamné pour l’assassinat de sa voisine. Elle s’appelait Nicole, avait 73 ans et vivait seule à Onex. Les chefs de séquestration et d’enlèvement, d’atteinte à la paix des morts, d’escroquerie et de vols ont également été retenus. Coupable sans aucune circonstance atténuante. «Rien dans son parcours n’explique ses agissements», affirme la présidente du Tribunal criminel, Alessandra Armati. Son unique mobile: l’argent, à savoir les 40 000 euros retirés le jour de sa mort par la victime. Comment? D’abord, l’homme a isolé la retraitée de son entourage afin d’exercer son emprise. Puis, le jour du retrait à la banque, il l’a menottée à une chaise et étranglée. Sa thèse de l’accident? «Invraisemblable», tranchent les juges. Ils retiennent que cet employé d’une commune genevoise a placé le cadavre dans le coffre d’une voiture. Le lendemain, il s’est rendu à son travail et, en fin de journée, il s’en est débarrassé au bord d’une route départementale française, à 50 kilomètres de Genève. Il est retourné sur les lieux la semaine suivante afin de brûler les restes de sa victime. Entre-temps, il retirait du cash avec les cartes bancaires de la défunte.

Puisqu’il a beaucoup été question d’argent dans cette affaire, les juges ont tranché la question des 40 000 euros retrouvés chez la sœur du condamné, cachés dans le pied d’une échelle métallique. Ces billets, ce sont bien ceux que Nicole avait retirés à Genève, malgré les dénégations de son tueur. La somme sera restituée aux héritiers de la victime, à savoir son frère et sa sœur.

«Faire notre deuil»

Cette affaire protéiforme est exceptionnelle à de multiples égards: de par les aveux recueillis grâce à l’agent infiltré, le profil «machiavélique» du meurtrier obsédé par l’argent et sa persistance à brouiller les pistes à l’aide d’explications «dénuées de sens».

Elle a profondément marqué tous ceux qui ont suivi de près la procédure. Qu’il s’agisse du procureur ou des parties plaignantes, un certain soulagement se lisait sur les visages au terme de la lecture du verdict. «L’important, c’était que l’assassinat soit reconnu et qu’une mesure d’internement soit prononcée», affirme le procureur Endri Gega. Me Lorella Bertani, avocate du frère et de la sœur de la victime, se félicite à son tour de la décision des juges. Elle note que le tribunal a également tenu compte des souffrances infligées aux proches de la victime. «La manière dont il l’a tuée est d’une brutalité extrême. Mais avec sa façon de traiter le corps et de cacher la vérité, la violence a été triplée», dit-elle, avant de laisser la parole au frère de Nicole: «Nous sommes soulagés. Nous pouvons commencer à faire notre deuil.»

