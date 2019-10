L’assassin de Semhar purgera bien sa peine

Après sept ans de procédure, trois procès, six procureurs chargés tour à tour de l’instruction, voici l’épilogue de l’une des affaires judiciaires genevoises les plus douloureuses: le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la peine et l’internement de l’Éthiopien de 43 ans coupable de l’assassinat de la petite Semhar.

Dans un arrêt que nous nous sommes procuré, les juges fédéraux rejettent le recours de cet homme sur toute la ligne. Ils confirment la peine de prison de 20 ans et l’internement du chauffeur de taxi. Autrement dit, il ne quittera pas sa cellule tant qu’il niera son geste.

Malgré ce que l’assassin et sa défense prétendaient, il a bien eu droit à un procès équitable, estime la Haute Cour. Communiquée aux parties la semaine dernière, la décision balaie les arguments de la défense. Aux yeux du TF, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité.

Trahi par son téléphone

C’est pourtant bien aux prétendues incertitudes que la défense avait tenté de s’accrocher. Portera-t-elle le cas devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans une dernière tentative de faire innocenter l’Éthiopien? «Le dossier n’est pas fermé, d’autres voies existent, il faut les explorer», assurent Me Yaël Hayat et Me Vincent Spira, tous deux à la défense du quadragénaire. Les avocats regrettent qu’«au vu de tels enjeux, le TF n’ait pas permis d’élargir l’enquête en la laissant figée dans ses zones d’ombre infiniment pesantes».

Semhar avait 12 ans en 2012 quand elle a été assassinée chez elle, dans le quartier de la Tambourine (Carouge). Son corps sera retrouvé le lendemain sous le lit de sa mère. Son assassin l’avait placé là après avoir violé puis étranglé la fillette durant au moins quatre minutes, révélera l’enquête.

Deux jours plus tard, un homme sera arrêté. Issu de la communauté éthiopienne de Genève, comme Semhar et sa famille, il entretenait une relation avec la mère de l’enfant, divorcée depuis sept mois. Il a commencé par contester sa présence sur les lieux. Puis, quand le signal de son téléphone portable l’a trahi, sa version a changé. Il avait bien un rendez-vous avec Semhar, mais la petite fille ne serait pas venue, a-t-il indiqué aux enquêteurs, avant que les rapports de médecine légale ne le confondent. Des traces ADN ont été retrouvées sur le corps de la victime, dans ses sous-vêtements et sous le lit de sa mère.

Dans le sillage de la mort de l’enfant, trois femmes se sont manifestées, décrivant toutes la violence extrême – supplices sexuels, séquestrations, menaces, chantage – d’un homme à l’apparence banale et aux conquêtes nombreuses. «Complot», a crié l’accusé. Mais ces femmes ne pouvaient pas avoir communiqué entre elles puisqu’elles ne se connaissaient pas.

Un juge assesseur s’endort

Quand le procès s’ouvre en juin 2018, au terme d’une instruction anormalement longue, le dossier est lourd. Devant les portes du Palais de justice, la communauté éthiopienne se rassemble en masse et scande «assassin» à ce père de famille aux fines lunettes rectangulaires. À la barre, sa voix discrète tranche avec sa capacité à contester farouchement chaque élément à charge. Ses larmes coulent, mais seulement quand il décrit les difficultés liées à sa détention. Face aux juges, quand il ne garde pas le silence, il manie une forme de suffisance en guise de provocation. «C’est à vous de chercher la réponse», lance-t-il à une juge qui le confronte à ses contradictions et à sa violence.

Pour les experts psychiatres, il s’agit d’un psychopathe «de haut niveau», d’un sadique sexuel, d’un manipulateur dépourvu d’empathie.

En première instance, le chauffeur de taxi sera condamné à une peine de 20 ans de prison et à une mesure d’internement pour assassinat. Dénonçant «une enquête paresseuse et orientée», la défense fait appel, ouvrant la voie à un nouveau procès. Celui-ci débute en janvier 2019. Mais au deuxième jour d’audience, Me Spira stoppe net sa plaidoirie. Comme d’autres, il a repéré l’un des juges assesseurs endormi. Panique dans la salle, demande de récusation et procès suspendu. Il reprendra six mois plus tard, dès le début, sans la magistrate assoupie, démissionnaire et remplacée.

Les débats reprennent avant l’été, dans la tension. Aux larmes versées par une mère confrontée à une procédure à rallonge, la défense réplique avec des plaidoiries fleuves laissant planer le risque d’une erreur judiciaire. Ses arguments peuvent se résumer ainsi: le prévenu n’a pas eu un procès équitable puisque les six magistrats auraient dû se récuser après la somnolence de leur collègue, certaines preuves manquent au dossier et, enfin, le doute doit profiter à l’accusé.

Aucun traitement

Après la confirmation de peine en appel, ces arguments constituaient la charpente du recours au Tribunal fédéral. Mais l’autorité judiciaire suprême de la Confédération a démonté la ligne de défense en moins de quatre mois, une célérité rare. Elle a confirmé la mesure d’internement, s’appuyant sur les analyses contenues dans les expertises psychiatriques: l’assassin de Semhar «souffre d’un trouble mental chronique et récurrent sous la forme d’un sadisme sexuel. Aucun traitement n’est susceptible d’entraîner une réduction nette du risque de récidive dans les cinq années à venir», confirment les juges fédéraux, faisant écho aux jugements cantonaux.

Le volet judiciaire de l’affaire Semhar se clôt avec ce jugement et ces mots sans ambiguïté. «La famille pourra enfin entamer sérieusement le chemin du deuil et essayer de se reconstruire, réagit Me Robert Assaël, avocat des parents, de la grande sœur et du petit frère de la victime. Mais elle est condamnée à vie à vivre avec la perte de son rayon de soleil et un vide abyssal.»