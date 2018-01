«L'arrogance zurichoise de Credit Suisse » est fustigée

Mercredi, au septième jour du procès de l’ex-gérant de fortune accusé d’avoir détourné quelque 150 millions de francs, Credit Suisse n’était pas à la fête. Les avocats des plaignants russes n’ont pas ménagé la banque. «Je m’attendais à l’arrogance zurichoise de Credit Suisse, lance Me Alec Reymond. Et je n’ai pas été déçu.»

Reprenant l’expression utilisée par le procureur Bertossa dans son réquisitoire, l’avocat tombe d’accord sur le fait que l’argent corrompt les âmes: «C’est particulièrement vrai à la Paradeplatz et le long de la Bahnhofstrasse. Sauf que là, on ne prend même pas la peine de s’encombrer d’une âme.»

Me Reymond s’offusque du «mépris souverain» dont la banque fait preuve à l’égard des clients. Dans le cadre de ce procès, elle leur reproche carrément de ne pas s’être aperçus des malversations du prévenu alors qu’elle-même n’a pas réussi à les détecter. Tout en affirmant que les mécanismes de contrôle ont bien fonctionné… «Si un jour j’ai un peu d’argent, conclut l’avocat, je préfère l’investir dans un casino à Las Vegas».

Il se dit également scandalisé par le «hold-up» que l’établissement se prépare à commettre. Plaignante dans ce procès, la banque réclame les biens séquestrés par la justice. «Credit Suisse veut rafler la mise sans s’engager à rembourser les victimes. Dans une somptueuse conjugaison de formes creuses et de silences qualifiés, son représentant promet de rembourser un jour les plaignants de zéro à le moins possible.» Me Reymond demande au Tribunal correctionnel de faire en sorte que «le crime ne profite surtout pas à la banque qui l’a engendré et nourri.»

Sa fortune a fondu de 80%

Tout comme Mes Giorgio Campa et Marc Hassberger, il ne croit pas à la version d’un gérant qui aurait simplement détourné de l’argent pour cacher les pertes des clients liées à la crise de 2008. Les malversations ont commencé bien avant. «Il y a une énorme gestion déloyale dès 2007, souligne Me Campa. C’est elle qui a causé les pertes subies.» Et Me Hassberger de renchérir: «Ma cliente a perdu 50 millions sur 65, ce n’est pas le résultat de la crise. Peu de gens perdent ainsi 80% de leur portefeuille».

Coupables d’être riches

Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, conseils de l’ex-premier ministre géorgien, principal lésé dans cette affaire, notent que, contrairement aux Suisses qui «à force d’être confrontés aux turpitudes des banques» ne se font plus trop d’illusions à leur égard, «il y a encore une aura des banques suisses à l’étranger, une image très vivace. Credit Suisse, comme l’a dit un plaignant, c’est Dieu. On lui fait confiance et cette confiance a été trahie.»

Les avocats se disent choqués par «l’inversion des rôles» dans cette procédure. Tout ce que l’accusé raconte devient «parole d’évangile», alors que les propos des plaignants sont «au mieux douteux, au pire mensongers».

«Comment peut-on en arriver au fait que le représentant de Credit Suisse demande au prévenu si ma cliente est honnête? s’interroge Me Hassberger. Qu’a-t-elle fait de mal? Oui, elle a fait fortune dans les années 90 à 2000. Mais ce n’est pas une cleptocrate. Elle a travaillé très dur pour monter une grosse société en boissons gazeuses. Il était assez déconcertant pour elle de se faire agresser ainsi dans le cadre de ce procès. Son erreur? Faire confiance à une banque suisse.»

En cachant les pertes qu’il leur a causées durant huit ans, ajoutent les avocats, le prévenu a empêché les victimes de se retourner et de changer de stratégie dans la gestion de leur fortune. «Et la banque tente aujourd’hui de tirer le tapis sous le pied de ses clients!»

Le procès se poursuit jeudi avec la plaidoirie de la défense. (TDG)