L’armée sociale montée par la Ville s’active chaque nuit dans les abris

Aux yeux de ceux qui peinent à voir les choses en face, seuls les chiffres permettent de valider la réalité. Il faut donc remercier le grand froid de les aider dans cet effort. Depuis trois jours et trois nuits, le recensement est quotidien. Comptage précis, en mains très fiables, celles des Services sociaux de la Ville de Genève, coordonnant depuis le week-end dernier le dispositif élargi d’hébergement hivernal.

Soit cinq abris de protection civile, désormais ouverts et opérationnels, répartis sur les deux rives, pour une capacité totale de 370 places. Depuis le début de la semaine, à quelques lits près – moins de dix, c’est peu -, elles sont toutes occupées. Ajoutez la poignée glacée d’irréductibles accrochés à leur bivouac en carton – leur refus est lui aussi dûment enregistré dans le journal de transmission des maraudeurs – et l’on atteint les 400 personnes. Chiffre record? Mais non, chiffre connu, maintes fois évoqué par les associations luttant contre la précarité sur le territoire genevois. Leurs projections empiriques trouvent aujourd’hui une forme de validation officielle.

Miroir et baromètre

Le grand froid ne fait pas de politique. Il tend simplement un miroir à notre société et lui sert de baromètre. On lui doit cette deuxième observation: l’expression inconditionnelle de la solidarité humaine. Expérience vécue à deux reprises, dans la nuit de mardi à mercredi, en allant d’une «construction» à l’autre, l’abri des Franchises à 22h, puis l’abri de l’Encyclopédie à minuit. Les bénéficiaires ne sont pas là parce qu’ils ont vu de la lumière, mais bien par nécessité.

D’ailleurs, la lumière, ici, se mérite, on la devine au pied d’un escalier pentu après avoir tourné dans le quartier. Avant de dormir au chaud, on descend pour l’atteindre. Une fois franchi le seuil, on est attendu et vraiment accueilli. Les astreints de la protection civile savent, eux aussi, pourquoi ils sont présents. Le contraire de bras croisés qui se reposent sur les ordres de leurs aînés. Des gars jeunes, motivés, les deux pieds dans leur époque. Ils vont des douches au réfectoire, distribuent des serviettes de bain, des boissons, des repas, sans se départir d’un sourire et d’un bon mot qui corrigent les degrés manquants à l’extérieur.

Démarche volontaire

Cette astreinte a ses supérieurs. Les grades changent, l’état d’esprit reste le même à tous les échelons de la hiérarchie. «Les collaborateurs présents le sont sur la base d’une démarche volontaire; tous appartiennent aux formations rapidement engageables; ils doivent être mobilisables dans un délai d’une heure et en ont préalablement informé leur employeur», indique le major Alain Chappuis, commandant suppléant de l’Organisation régionale de protection civile (ORPC).

Si la mission qui les réunit ces jours est prioritairement sociale, ils arrivent avec leurs compétences, leur savoir-faire, exercent des métiers qui vont de l’analyste financier à l’ingénieur, du doctorant en linguistique appliquée à l’employé communal. Ils ont la trentaine accomplie, parfois plus, rarement moins, et un uniforme à la bonne taille.

Les visages se détendent

L’empathie, qui s’enseigne mais ne s’apprend pas, passe avant le vert militaire et ce triangle orange à l’identité graphique beaucoup trop discrète dans l’obscurité du soir quand, de la rue, on cherche sans la trouver l’entrée de la construction. «Une fois dans nos murs, les visages se détendent, poursuit le professionnel de la PC. Il n’y a pas de restriction dans la nourriture, les bonnes faims sont rassasiées. Des liens se créent, même modestes. Quand je croise des sans domicile sur le trottoir, certains me lancent un «Salut chef!» spontané qui contraste parfois avec les conditions de détresse humaine dans lesquelles s’est faite la première rencontre.»

L’anecdote est évoquée sans idéaliser la situation. Dans la durée, l’abri reste «un lieu de survie, pas de vie», rappelle le chef salué, qui connaît comme les équipes oeuvrant aux Vollandes ou à Richemont les limites de ces espaces communautaires de crise. «Dans nos prérogatives, il y a le respect du règlement de maison, ajoute-t-il. Aux Franchises, les services sociaux nous ont mis à disposition un agent de sécurité. La consigne veut qu’on le sollicite si on se retrouve face à un tempérament qui déborde un peu; on évite ainsi de basculer dans le registre autoritaire.»

Décor vintage

La survie et ses aménagements pratiques. L’abri, sis à la rue de l’Encyclopédie, pile sous les classes du Collège Voltaire, est le plus ancien de Genève. Il se visite comme un vestige d’avant la menace atomique, une sorte de sous-marin tout en longueur, avec ses hublots taillés dans les portes blindées. Sur les murs des locaux techniques, des noms de fournisseurs morts depuis un demi-siècle. Douze bénéficiaires dorment dans ce décor de Seconde Guerre mondiale. Du vintage habilement reformulé: on a créé des espaces en évitant le dortoir et les lits à deux étages, en se rapprochant davantage du noyau familial, toutes dimensions gardées. Des familles à reloger, suite à des sinistres, ont déjà été accueillies temporairement à cette adresse.

Elle a sa voisine de précarité, à 100 mètres à peine en redescendant le chemin Galiffe: l’Accueil de nuit de l’Armée du Salut (ADN). Son portail d’entrée, entre les deux baraquements en bois, est sans doute le meilleur indicateur de l’efficacité du dispositif actuel à l’échelon de la ville. «Il y a quelques jours encore, jusqu’à 20 personnes surnuméraires se pressaient devant le grillage, raconte Sarah, l’une des veilleuses. La pression était forte, il fallait réorienter les refusés ailleurs, dans le froid et la bise, c’était dur pour tout le monde. Ils n’étaient plus que quatre lundi soir. Grâce aux lieux d’hébergement supplémentaires, notamment sur la Rive droite, on a pu faire baisser la pression et s’assurer que tout le monde serait au chaud.»

Rapport quotidien au SIS

Tout le monde l’est toujours. Les navettes de la protection civile circulent d’une construction à l’autre, un rapport quotidien se tient chaque après-midi à 16h dans les murs de la caserne principale du Service d’incendie et de secours, réunissant à la table tous les services concernés. A 22h, chaque soir, on refait le point du nombre de bénéficiaires dans chaque abri et les tournées nocturnes alignent les kilomètres avec des effectifs et des moyens renforcés.

Une armée sociale au travail. Elle le sera, dans son déploiement récent, jusqu’à lundi prochain en tout cas. Et après? Les températures qui s’apprêtent, après l’épisode neigeux, à redevenir positives, ne changeront rien à la donne: 400 personnes recensées officiellement à fin février de cette année vivent sans toit sur le territoire genevois. (TDG)