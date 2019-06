L’argentier Vert s’est bien recyclé

Il est brièvement sorti de son silence pour donner son avis sur l’imposition des entreprises. En pleine campagne, l’intervention de l’ancien magistrat écologiste David Hiler en faveur des projets proposés par le Conseil d’État a fait grogner un peu son camp.

C’est que, depuis son départ du gouvernement en 2013, les interventions de cet ex-responsable des Finances se sont faites relativement rares: une chronique dan­s la presse toutes les quelques semaines, qu’il qualifie de «mécanisme antiparesse intellectuelle», rien de plus. Mais que les inquiets se rassurent, l’ex ministre n’entend pas revenir en politique: «Dans une année, j’aurais 65 ans, explique-t-il. Je suis plutôt en train de lâcher des activités qu’en accepter.»

Quoi qu’il en soit, il va bien. Il se porte mieux que lorsqu’il a quitté le gouvernement en 2013, au bout du rouleau: «Avant mon départ, j’avais voulu lancer les dossiers les plus importants, celui sur l’harmonisation fiscale, la fiscalité immobilière et la rémunération des fonctionnaires. J’étais au bord de l’épuisement.»

Sorti de la Tour Baudet, il décide de couper les ponts. C’est le début d’un voyage en famille de huit mois en Asie et en Océanie: «Ma fille était née au début de mon mandat, je voulais avoir l’occasion de passer du temps en famille.»

«Genève, à part le lac et la campagne…»

Lorsqu’il revient, le contraste entre les campagnes du Laos et la ville est cruel. Il trouve que Genève a plutôt une sale tête: «Franchement, dit-il, à part le lac et la campagne, il faut reconnaître que nous n’avons pas une très belle ville et en plus tout est très cher. À la lecture des journaux d’ici, j’avais en plus une image négative de la situation alors que Genève s’en tire très bien par rapport au reste du monde. Il faut dire qu’à l’image des Genevois, la presse fait facilement un drame du moindre incident. Mais comme me l’a dit un diplomate indien: Vos concitoyens se plaignent beaucoup, soyez contents, cela signifie que votre ville est riche.»

Revenir et n’être plus rien, c’est dur? Apparemment pas. «Être un personnage médiatique ne m’a pas manqué, même si les gens me parlaient plutôt gentiment dans la rue. Pour le reste, j’ai tout de suite recommencé à travailler.» La liste des activités menées est longue: cours de finances publiques à la HEG, conseil de fondation du Théâtre de Carouge, conseil de la fondation Pro, la fondation Brocher, dédiée à la recherche, Naxoo, la finance durable, le conseil d’administration de l’Ifage et puis, les Ports Francs, avec un bref retour sous les feux de l’actualité par le biais de l’affaire Bouvier et de la mise en place de pratiques permettant de s’assurer que le lieu n’abrite plus d’œuvres archéologiques volées.

La finance durable, clé de la transition

Y a-t-il un point commun à ces diverses activités? Le développement durable et en particulier la finance durable. «La finance durable, plaide l’ancien élu, c’est le moyen d’accumuler les fonds pour financer la transition énergétique. Les 17 objectifs de développement durable de l’ONU qui visent à concilier lutte contre la pauvreté et protection de l’environnement suscitent un grand intérêt chez les banquiers.» Selon David Hiler, ce n’est pas seulement une partie croissante des investisseurs qui prennent en compte la lutte contre le réchauffement climatique, «mais aussi une large frange des milieux économiques. Cela fait longtemps, depuis la crise pétrolière des années 70, que la crise environnementale est perceptible. Mais la différence, c’est que la moitié de la population a digéré le problème et que des technologies efficaces pour remplacer les énergies fossiles sont maintenant disponibles.» Selon David Hiler, la transition énergétique offrirait en outre une possibilité de proposer aux citoyens, à Genève ou en Suisse, un thème d’union positif.

Un beau programme d’avenir

Alors que certains magistrats ont connu des départs du Conseil d’État passablement chaotiques, l’ancien élu Vert mène bien sa barque.

Bientôt à la retraite, l’ancien patron des Finances n’est pas près de raccrocher: «Je ne fais plus de politique partisane, mais je m’intéresse aux actions concrètes, à la défense d’intérêts publics et je compte bien continuer quelques années.»

(TDG)