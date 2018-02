L'appétit d'ogre d'un promoteur

Le promoteur valaisan Stéphane Bonvin n'est toujours pas rassasié. Il vient de racheter dix immeubles sur Genève, pour la somme de 108 millions de francs. Avec près de 60 objets immobiliers dans le canton, il entre dans la cour des grands, propulsé désormais dans le haut du classement, aux côtés des gros institutionnels: la caisse de pension CAP, l'assureur Swiss Life, l'Hospice Général, les Rentes genevoises ou encore la caisse de prévoyance des fonctionnaires CPEG.

Le vendeur ? La Société d’investissements immobiliers SII SA, représentée par le comptable et homme d’affaires genevois Jean-Bernard Buchs. Historiquement, ce paquet d’immeubles était possédé par une société fille d’une des principales régies genevoises, le Comptoir Immobilier.

Avant ce rachat, près des deux tiers de son empire immobilier étaient déjà investis dans le canton, contre un bon quart dans le canton de Vaud, et à peine 6% dans son canton d'origine. Stéphane Bonvin y est notamment sur le Haut Plateau, dans la commune de Lens. Ses bureaux "historiques" sont situés à Crans-Montana, mais le Valaisan a choisi de domicilier son groupe - Investis - à Zurich, pour se rapprocher des milieux financiers helvétiques. Mais ses terres d'investissement sont donc genevoises, une majorité d'immeubles étant situés en Ville de Genève, l'autre essentiellement répartie entre les communes périphériques, avec une prédilection pour Meyrin où il possède une dizaine de bâtiments. Stéphane Bonvin domine largement le capital de sa société: il en possède plus des trois-quart. Son groupe emploie plus de 900 personnes depuis qu'il a racheté Privera, une grosse régie suisse. A Lancy, le Valaisan est aussi à la tête de la Régie du Rhône.

(TDG)