L’année violette célèbre 100 femmes

Elle veut prévenir et réduire les risques géologiques

Costanza Bonadonna est professeure ordinaire et, depuis juillet dernier, vice-doyenne de la Faculté des sciences de l’Université de Genève. Sa spécialité: la volcanologie physique. Mais ce qui la passionne au plus haut point, c’est la prévention et la réduction des risques géologiques du monde entier, comme d’atténuer la menace volcanique dans le domaine de l’aviation civile.



«J’aime la recherche que je mène avec mon groupe, l’interaction avec les jeunes et la collaboration avec mes collègues sur des thèmes qui ont des implications importantes pour la société.»



Inspirée par un volcanologue italien, le professeur Barberi, venu parler dans son lycée à Pise, Costanza Bonadonna étudie en Italie avant de faire son doctorat à l’Université de Bristol et de séjourner alors sur l’île de Montserrat (dans les Caraïbes) pendant l’éruption du volcan Soufrière Hills. C’est le déclic: «Là-bas, j’ai observé que les catastrophes dépendaient autant de facteurs tels que les caractéristiques sociales, culturelles et politiques de la population de Montserrat que des caractéristiques physiques et chimiques de l’éruption.»



Quant à sa carrière, elle la doit à son talent, à son engagement, à ses superviseurs scientifiques et à des collaborations «qui m’ont permis d’avancer dans mes recherches avec beaucoup d’enthousiasme et de passion». Sans compter une famille et des amis très solidaires. Elle relève toutefois que l’environnement concurrentiel du monde universitaire ne facilite pas le développement personnel, la collaboration, mais plutôt l’individualisme. Pour elle, «en incorporant plus de femmes à des postes à responsabilité, l’Université évoluera vers un système plus inclusif et équilibré».



Ce qui motive Costanza Bonadonna, c’est l’avancement de la science, l’inspiration des jeunes générations de scientifiques, la contribution à une société plus consciente et le renforcement des capacités des communautés qui font face aux risques géologiques.



Ses modèles: Margherita Hack, astrophysicienne italienne, Thich Nhat Hanh, leader spirituel et activiste pour la paix, sa mère et le professeur Steve Sparks de l’Université de Bristol pour son esprit ouvert et humaniste. Son rêve: «Un environnement social et scientifique plus conscient, coopératif, inclusif, durable et en contact avec la nature». Pas étonnant dès lors que sa couleur préférée soit l’arc-en-ciel.