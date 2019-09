L'ancien député condamné à trois ans de prison, dont un an ferme

L'ancien député PLR et président du Grand Conseil, Renaud Gautier, a été condamné à une peine de prison de 3 ans, dont un an ferme, par le Tribunal correctionnel pour escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance aggravé et gestion déloyale aggravée.

Gestionnaire de fortune de profession, l'ancien président du parti libéral a agi durant une décennie au détriment de clients et de membres de sa famille, parmi lesquels une tante âgée à qui il a volé plus de 3 millions de francs. Une star de la chanson française et une fondation pour l'agrandissement du Musée d'art et d'histoire (MAH) figurent également parmi les lésés.

Chaque mois, ou presque, les malversations se comptaient en dizaines de milliers de francs et servaient à payer le train de vie de l'ancien élu.

Durant les deux jours d'audience devant le Tribunal correctionnel, Renaud Gautier et ses avocats ont admis les escroqueries. Le prévenu n'a pas été en mesure de décrire les détails des prélèvements frauduleux, mais a mis en avant le contexte particulier dans lequel il a agi. Le décès de sa fille au début des années 2000 aurait provoqué un stress post-traumatique qui l'aurait plongé dans un épais "brouillard".

En revanche, l'ancien député contestait l'accusation de gestion déloyale aggravée au détriment de ses cousins. Ces derniers lui avaient confié de l'argent qu'il a investi de manière catastrophique alors que la crise financière de 2008 faisait des ravages sur les places financières.

Si le premier procureur Yves Bertossa n'a en aucun cas nié la douleur "incommensurable" du deuil de cet homme public, il a avant tout rappelé que le Tribunal devait juger ses "turpitudes et non ses démons. Ce n'est pas un lieu de psychanalyse pour Monsieur Gautier", a-t-il affirmé avant de demander aux juges de lui infliger une peine de quatre ans de prison.

Mais le premier procureur a également affirmé qu'il ne s'opposerait pas à une peine inférieure qui permettrait à l'ancien élu d'éviter l'incarcération tout en avouant se sentir "mal à l'aise" face à un homme dont le train de vie n'a jamais été à plaindre, aidé financièrement par un ami mystérieux.

Les juges ont entendu cet argument du Ministère public, mais ont infligé une peine ferme.

Avocat de Renaud Gautier, Me Malek Adjadj prend acte du verdict: "Monsieur Gautier est un homme malade qui travaille à sa reconstruction, dit-il. Il est trop tôt pour se prononcer sur un éventuel appel."

Développement suit.