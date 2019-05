L’amer huitième anniversaire de l’initiative pour la mobilité douce

Ce n’est pas un chiffre rond, mais il est hautement symbolique. Huit ans après leur courte victoire face au peuple, le 15 mai 2011, les auteurs de l’initiative pour la mobilité douce fêteront ce mercredi ce jubilé par une action en Vieille-Ville. Le texte donnait justement un délai de huit ans pour réaliser ses exigences. Il avait obtenu 50,3% des suffrages. Une victoire de justesse. Pour un objectif aujourd’hui largement manqué.

Lancé par l’association actif-trafiC, soutenu par la gauche et le PDC, le texte exigeait notamment de pourvoir en aménagements cyclables tout le réseau routier primaire et secondaire du canton. Le délai était fixé à huit ans après l’adoption d’un plan directeur sur le sujet. «À mon sens, l’échéance aurait dû courir à partir d’un plan qui aurait appliqué les exigences de l’initiative — plan qui n’existe toujours pas», fustige Thibault Schneeberger, cosecrétaire d’actif-trafiC.

Un texte détricoté

Lors de la votation, un plan directeur de la mobilité douce venait d’être adopté le 31 mars par le Conseil d’État: il pourrait aussi être pris comme point de départ du compte à rebours. Mais l’initiative, de rang législatif, a été retouchée à deux reprises. Le compromis sur la «mobilité cohérente et équilibrée» (LMCE), que le peuple a avalisé en 2016, parle d’aménagements «sur le réseau» primaire et secondaire et non plus «pour tout le réseau», effaçant l’exigence d’exhaustivité du texte originel. Totalement? «Cela n’efface pas le vote de 2011, proteste Thibault Schneeberger. La LMCE constitue au contraire une votation populaire de plus qui va dans le sens de la mobilité douce!» Cette loi vise en effet à la rendre prioritaire, avec les transports publics, dans les zones urbaines.

De plus, une loi-cadre sur la mobilité a retouché le point de départ, donnant comme référence l’adoption d’un plan d’actions de la mobilité douce, lequel a reçu l’aval du Conseil d’État le 29 mars 2017. Dès lors, une lecture légaliste inciterait à fixer l’échéance en mars 2025. Mais ce n’est pas l’interprétation du Département des infrastructures. Pour lui, cette mention «n’avait pas pour but de rallonger le délai de mise en œuvre», lequel «n'a par conséquent pas été modifié».

Le compte n’est pas bon

Quant à la première retouche, elle a pour effet que le département ne recherche plus une couverture exhaustive des réseaux routiers primaire et secondaire, mais celle d’un réseau d’intérêt cantonal, défini dans le plan d’actions et «passant tant sur du réseau primaire que secondaire ou de quartier» sur un total de 846 km, explique l’État. Et de préciser: il s’agit de privilégier une approche pragmatique et qualitative plutôt que quantitative. Reste que la quantité n’y est pas: le réseau d’intérêt cantonal est aménagé à 71%. Manquent à l’appel 134 km de routes cantonales (dont 65 km font déjà l’objet d’un projet) et 187 km de chaussées communales.

«Il est regrettable que l’objectif quantitatif n’ait pas été atteint, mais il y a aussi la qualité du réseau réalisé qui n’est pas toujours satisfaisante, notamment en raison de discontinuités, comme la Cour des comptes l’a montré en 2017», rappelle Caroline Marti, vice-présidente de l’ATE Genève. «Les objectifs généreux de l’initiative, même revus à la baisse, n’ont pas été atteints, ce qui nous attriste», commente Alfonso Gomez, président de Pro Velo.

Celui-ci se montre plutôt optimiste pour la suite: «En plus de la LMCE, il y a eu en septembre un oui genevois à 83% à l’arrêté fédéral sur les voies cyclables, rappelle-t-il. La population évolue et on voit poindre au Grand Conseil au moins une forte minorité favorable à la mobilité douce, tout comme semble l’être le conseiller d’État Serge Dal Busco.» L’initiative ne prévoyait pas de financement, rappelle l’État. Mais pour Pro Velo, cela n’a joué qu’un rôle mineur, les blocages étant avant tout politiques.

Des points noirs identifiés

Quand on sonde ces voix militantes sur les points noirs urgents, les réponses fusent. Tous citent le boulevard Georges-Favon, «très anxiogène», dixit Caroline Marti. Sont aussi pointés l’avenue Pictet-de-Rochemont ou le trajet de Plainpalais au bord du lac.

Hasard ou pas, ces sites coïncident peu ou prou avec les axes prioritaires que l’État veut faire avancer au sein d’une task force montée avec la Ville de Genève. Il s’agit d’itinéraires reliant Cornavin d’une part aux Eaux-Vives et de l’autre à Uni Mail et, de là, à Champel. L’État promet aussi de prochaines améliorations sur la Voie verte, victime de son succès. Pour le département, l’objectif initial n’était «pas tenable». Reste que, depuis 2011, on a tout de même aménagé 40 km de pistes cyclables et 23 km de bandes cyclables. C’est ça de pris.

(TDG)