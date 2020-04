L’agriculture subit une sécheresse record

Un malheur n’arrivant jamais seul, la pandémie de coronavirus s’accompagne d’une sécheresse printanière historique à Genève. Cela suscite des craintes pour la prochaine récolte de céréales, puisqu’il s’agit d’une période cruciale pour les cultures.

Ce vendredi, le canton a battu son record du nombre de jours sans précipitations durant le printemps, depuis le début des mesures en 1864. La dernière fois qu’il a plu, c’était le 12 mars, ce qui fait que nous avons désormais passé trente-six jours sans la moindre goutte de pluie. Le précédent record, remontant au printemps 1893, était de trente-cinq jours. Toutes saisons confondues, nous traversons même la troisième période sèche la plus longue de l’histoire contemporaine genevoise, et nous ne sommes pas loin du record absolu, qui est de quarante et un jours durant l’hiver 1896.

Le sol manque d’eau

Or, MétéoSuisse ne prévoit pas de précipitations significatives ces prochains jours, à part quelques gouttes dans la nuit de samedi à dimanche. Pour des pluies dignes de ce nom, il faudra probablement attendre la fin du mois. «Les températures estivales de ces derniers temps, ainsi que les coups de bise, ont également contribué à assécher l’atmosphère», remarque Christophe Salamin, prévisionniste à MétéoSuisse.

Et vu que les plantes ont redémarré leur cycle de croissance, elles pompent de plus en plus d’eau dans le sol, ce qui ne fait qu’aggraver sa sécheresse. Le déficit en eau du sol (ce qu’il manque pour qu’il soit saturé d’eau) est ainsi deux fois plus élevé que la moyenne des trente dernières années pour un mois d’avril (voir graphique ci-dessus). «Il manque 50 litres d’eau par mètre carré pour que le sol soit saturé», précise Christophe Salamin.

Il s’agit d’une sécheresse qui n’affecte que les couches superficielles du sol. Grâce aux fortes précipitations de la fin d’année, les nappes phréatiques, elles, se portent relativement bien. Néanmoins, les besoins en eau de la végétation sont loin d’être satisfaits. Ce sont les cultures céréalières qui causent le plus d’inquiétudes, le début du printemps étant une phase critique pour le développement des plantes.

Les pousses jaunissent

«Dans les champs de blé, il y a des pousses qui ont commencé à jaunir à la base, s’inquiète John Schmalz, directeur du Cercle des agriculteurs. De plus, les plantes sont environ 25% moins développées qu’elles devraient l’être, ce qui peut affecter le rendement futur des cultures. S’il ne pleut pas dans les deux prochaines semaines, on va commencer à compter les pertes.»

Des agriculteurs ont ainsi décidé de reporter certains travaux. Chez Martial et Thomas Läser, à Presinge, les cultures de printemps n’ont pas encore été mises en place. «Nous n’avons rien semé, car si les graines germent et que ça sèche juste après, tout est fichu, confie Martial. L’an dernier, au même moment, nous avions déjà tout semé, les lentilles et nos autres cultures.» Et pas question pour eux d’arroser les champs: «Avec le prix de l’eau du réseau, ce ne serait pas rentable financièrement.»

D’autres ont tout de même fait leurs semis, en pariant sur une météo plus humide ces prochains temps. C’est le cas de Maxime Dethurens, à Laconnex. «Nous avons déjà semé une partie de nos cultures, comme le tournesol, en espérant qu’il pleuve bientôt. Mais le sol est tellement dur que ça endommage nos machines.» Pour semer le maïs, par contre, il attendra le retour de la pluie.

Dans les cultures maraîchères, qui se font essentiellement sous serre à cette saison, la sécheresse ne pose pas problème pour l’instant. La vigne non plus ne souffre pas trop, les ceps enfonçant leurs racines assez profondément pour trouver le peu d’eau dont ils ont besoin à ce stade.