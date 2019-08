L'agriculture genevoise au-delà des clichés

La commune de Versoix, en partenariat avec l'Etat de Genève, accueille l'exposition photographique «Terriens », consacrée à l'agriculture genevoise. Durant une année, au rythme des saisons, le centre culturel du Boléro propose aux visiteurs de découvrir quatre séquences représentant autant de regards et de perspectives sur ce domaine d'activités riche et pourtant méconnu.

Le premier volet de cette exposition questionne le rapport à notre terroir, Représenter le monde agricole tel qu'il est: l'objectif était ambitieux et il aura fallu au photographe genevois François Schaer, lauréat de nombreux prix, près de deux ans d'immersion dans les fermes et les exploitations du canton de Genève pour relever ce défi.

Il présente des personnes accomplissant leur métier dans leur environnement quotidien, entourés de leurs animaux, de leurs outils ou de leurs engins, et du produit de leur travail, au cœur des paysages de la paysannerie genevoise. Et ces portraits révèlent des univers qui ne sont pas toujours ceux que l'on attend.

Trois nouvelles séries de clichés de photo documentaire seront présentées au cours des mois à venir, illustrant chaque saison de l'année au cœur de l'agriculture du canton.

Exposition du samedi 31 août au dimanche 6 octobre 2019, au centre culturel du Boléro à Versoix. Le vernissage a lieu samedi 31 août de 11 h à 13 h.