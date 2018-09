«L'affaire ne doit pas empêcher d'avancer»

Mercredi à Berne, le Conseil national a accepté le projet d'harmonisation de l'imposition des entreprises réclamé par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). La route se dégage pour cette réforme, qui aura aussi un volet local que la ministre des finances Nathalie Fontanet est en train d'élaborer alors que le Conseil d'Etat est en crise suite à l'explosion de «l'affaire Maudet». Interview.

Le Conseil national ne cassera pas la réforme PF 17 liant l’harmonisation fiscale à l’AVS. Un avis ?

Je suis favorable à ce projet et m'étonne de l'esprit négatif qui traverse certains partis. Je ne sais pas si on mesure l'impact d'un échec. Bien-sûr, on mélange les matières avec la fiscalité des entreprises et le financement de l'AVS et cela m'a surpris aussi au début. Mais enfin il n'y a pas eu d'autres propositions cohérentes et si on ne fait rien, on se retrouvera avec une réforme fiscale bâclée, fabriquée avec le couteau sous la gorge, ou alors avec une harmonisation sans compensation et pour Genève, ce sera perdant-perdant

A Genève, les débats ont repris sur une adaptation cantonale. Ou en est-on ?

Il y a des consultations, mais pas de négociations. je n'ai aucune idée de ce que présentera le département des finances si ce n'est que le taux d'imposition peut bouger et que le prélèvement de 0,22% sur la masse salariale sera probablement abandonné. Nous serons attentifs à la question du taux d'imposition: Vaud a fixé une limite et les entreprises font des calculs pour leurs situations propres. Ce n'est pas une menace, mais une réalité.

Le gouvernement genevois est dans la tourmente. Ce climat pèse-t-il sur les entreprises que vous côtoyez ?

Les entreprises s’interrogent et se demandent quelle sera l'issue des difficultés actuelles. L'affaire doit être traitées par les instances concernées: judiciaires et politiques, mais il faudra bien que quelque choses en sorte. Ce n'est pas bon pour l'image de Genève, comme d'ailleurs pour aucun autre canton quand il est touché par une polémique. Une chose est sûre, cette affaire ne doit pas empêcher d'avancer sur les dossiers importants, comme PF 17. On ne comprendrait pas qu'elle entraîne un blocage. (TDG)