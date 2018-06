L'aéroport déconseille de prendre l'avion le 21 juin

Vous voulez décoller de Genève ou y atterrir le 21 juin? Pensez-y à deux fois. En raison de la visite du pape François, «l'accès à Genève Aéroport ne sera pas garanti» ce jeudi-là, en particulier de midi à minuit, avertit le tarmac lémanique dans un communiqué ce lundi.

Le texte recommande de ne se rendre à l'aéroport le 21 juin «qu'en cas d'absolue nécessité» et prédit que «l'accès routier à l'aéroport et la disponibilité des parkings seront très fortement compromis». Les parkings P1, P26 et P51 seront réservés aux passagers munis de billets, mais cela ne signifie pas qu'une place leur soit garantie, au vu de la forte affluence prévue dans les halles voisines de Palexpo: la messe que doit y donner le souverain pontife à 17h30 affiche complet, avec 41 000 pélerins attendus et des mesures de sécurité importantes.

«Les problèmes n'affectent pas directement l'aéroport, qui s'attend à une journée normale en recevant quelque 43 000 passagers, mais ses environs immédiats, explique Abdel Nour Taline, au nom de Genève Aéroport. À ceux qui n'ont pas encore pris de billet d'avion, on leur déconseille vivement de voler de ou vers Genève le 21 juin. Pour ceux qui ne peuvent faire autrement, nous émettons plusieurs recommandations.»

Fin de journée compliquée

Les passagers devraient rejoindre l'aérogare dans l'idéal trois heures avant le décollage, privilégier les transports publics et tout particulièrement le train (des renforts étant planifiés au départ de Cornavin), imprimer sa carte d'embarquement chez soi et, si possible, enregistrer son bagage en soute de façon anticipée.

Les personnes qui atterriront après 18 heures le 21 juin doivent s'attendre à avoir du mal à quitter le secteur aéroportuaire. La messe doit finir vers 19h et on ne prévoit pas de sortie échelonnée des participants.

On est instamment prié d'éviter le secteur dans la mesure du possible, souligne la coordinatrice des communications de Genève Aéroport. «Si vous n'avez rien à faire à l'aéroport, n'y venez pas, résume-t-elle. Il faut notamment faire savoir qu'il n'y aura absolument aucune chance pour le public d'apercevoir le pape dans l'aérogare.»

Retransmission annnulée

Et ce ne sera pas non plus le cas dans les environs immédiats. En effet, les organisateurs ont abandonné l'idée, initialement envisagée, de retransmettre la messe sur un écran géant à installer dans le parc Sarrasin, jouxtant Palexpo.

«Cette décision a été prise pour des motifs d'affluence et de sécurité, explique Joanna Matta, au service de presse de la police genevoise. Un dispositif sanitaire sera installé dans le parc Sarrasin, en cas de besoin. En outre, dans un souci de sûreté, il est nécessaire de prévoir de l'espace pour le cas où on devrait évacuer Palexpo. L'accès du parc ne sera pas interdit, mais il n'y aura rien à y voir.»

En revanche, la célébration sera diffusée en direct sur RTS1 (télévision) et Espace 2 (radio). (TDG)