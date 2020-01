L’adresse du candidat Pierre Bayenet fait jaser

Le domicile de Pierre Bayenet – prétendant au Conseil administratif de la Ville de Genève sous la bannière de SolidaritéS – continue à faire des vagues. Plusieurs lettres ont récemment été envoyées à la Chancellerie, remettant en question la candidature de celui qui habitait jusqu’en décembre la commune de Bardonnex. L’une d’elles émane de Maria Pérez (Parti du Travail), qui vise également un siège à la Mairie. Furibond, l’intéressé estime qu’il s’agit d’un règlement de comptes. La Chancellerie, elle, procède à des vérifications.

Formellement, les candidats à la Mairie devaient être domiciliés dans la commune visée lors du dépôt des listes qui a eu lieu le 6 janvier. Or, Pierre Bayenet dit avoir changé d’adresse au début du mois de décembre et avoir intégré son nouveau logement, un trois-pièces dans le quartier de Plainpalais, dans la foulée. Élément que la «Tribune de Genève» a pu constater lors d’une visite sur place, mercredi. L’avocat assure y vivre sans sa famille, malgré la visite régulière de sa femme et ses trois enfants, qui le rejoindront en tous les cas à la fin de l’année scolaire.

La lettre de Maria Pérez demande à la Chancellerie d’enquêter sur cette candidature, qu’elle qualifie de «parachutage à la française». Pour elle, le domicile politique de Pierre Bayenet, comme défini par l’article 15 de la loi sur l’exercice des droits politiques, n’est pas à Genève mais à Bardonnex, étant donné que «ses enfants et son épouse continuent d’y demeurer». Selon la législation, «le domicile professionnel dans le canton n’est pas constitutif d’un domicile politique».

Alertée par plusieurs missives du même type s’interrogeant sur la pertinence de cette candidature, la Chancellerie a indiqué à la «Tribune» qu’elle a «bien été saisie de réclamation au sujet de la candidature de Monsieur Bayenet en lien avec sa domiciliation. Conformément à ce que prévoit la loi, l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), qui tient les rôles électoraux, est en train de vérifier les différents éléments qui ont été portés à notre connaissance.»

De son côté, Pierre Bayenet, qui assure que le centre de ses intérêts se situe en Ville de Genève depuis de nombreuses années, fulmine. «Je trouve cette lettre calomnieuse, inadmissible, et je regrette infiniment que ma camarade Maria Perez préfère attaquer de manière cachée et périphérique, plutôt que de mettre en avant des motivations politiques.» Cet épisode n’arrangera rien aux relations déjà fortement dégradées entre SolidaritéS et le Parti du Travail (PdT), qui partent séparément dans la course aux élections municipales. Ils sont engagés dans une bataille juridique autour du nom «Ensemble à Gauche», sous lequel ils étaient auparavant réunis. SolidaritéS et le collectif DAL continuent à s’afficher sous cette appellation, contre la volonté du PdT, qui estime en avoir été exclu. Quatre membres de SolidaritéS, dont Maria Pérez, avaient claqué la porte pour rejoindre le PdT en 2018