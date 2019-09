L’Usine, 30 ans d’autogestion en plein centre-ville

C’est un «laboratoire humain», une «communauté», un «espace de libre expression», voici le temple genevois de l’autogestion. Qui dit mieux? L’Usine a la parole. Ce week-end, la «verrue» du quai des Forces-Motrices, la «tache» de la place des Volontaires (tous termes dont use la maison avec son habituel sens de l’autodérision) fête ses 30 ans d’existence. Ses acteurs, ses meneurs, ses artistes, membres, clients, d’aujourd’hui comme d’hier, évoquent à cette occasion ce qui, depuis l’ouverture en 1989, motive pareil projet. Des idéaux, du pragmatisme, voilà l’objet de notre dossier: où l’on comprendra comment Genève, en trente années, a changé son visage politique, urbanistique, tout en cultivant cette même envie, la même urgence de sortir du cadre.

Et la fête, alors? Trois décennies de culture alternative et de fiesta en plein centre-ville, voilà qui réclame une célébration en conséquence. Le monstrueux anniversaire a démarré vendredi soir à 18 h. Il s’achèvera dimanche au lever du soleil, sur le coup de 6 heures, au terme de trente heures d’agapes en continu, selon le programme, un peu plus en réalité. L’Usine ne fermera pas les yeux avant d’avoir livré tous ses sucs, exhibé tous ses talents, accueilli tout son content.

Musique, danse, théâtre, cinéma: des propositions les plus sérieuses aux distractions les plus festives, tout ce qui fait l’Usine depuis trente ans se dévoile d’une traite. À mentionner parmi d’autres: ces trente heures de diffusion de clips au Spoutnik, le défilé au T.U. des Cindy Van Acker, La Ribot, Yan Duyvendak et tant d’autres personnalités phares de la performance. Puis, samedi soir, Gazouz et sa sélection de grooves arabes au Rez, ainsi que les sound systems d’Asher Selector et compagnie au Zoo. Hors les murs, le collectif nantais Toto Black fera pour sa part bombance de barbe à papa et roller disco.

L’accès est gratuit à l’extérieur, prix libre à l’intérieur le samedi de 8 h à 22 h, payant en soirée – 15 francs le pass pour fréquenter tous azimuts les moindres recoins de la bête. L’intérêt de l’événement, c’est cela aussi: découvrir in situ la très riche palette d’activités hébergées par l’Usine, soit une vingtaine d’associations et collectifs.

Comment l’état d’esprit de 1989 a perduré, puis contaminé le XXIe siècle

L’Usine est un navire. Il faut voir le bâtiment: salles de spectacle, ateliers, bars et bureaux. Il y a même un coiffeur, une cuisine et des chambres à coucher pour les artistes de passage. L’Usine est un monde, que ses habitants, parfois, ne quittent plus des jours durant.Mais qu’est-ce qui tient tous ces gens ensemble? Des idées, des utopies, peut-être même des idéologies. Voire le plus pur des pragmatismes.

L’Usine possède son état d’esprit propre, qui remonte à ses origines. «Dès le départ, nous avions deux exigences: le culturel et l’ouverture», résume Nicolas Wadimoff, 55 ans, cofondateur d’État d’Urgences, collectif qui a donné naissance à l’Usine en 1989. Un exemple de cette dialectique originelle? Le cinéma radical de Béla Tarr au Spoutnik avec, juste à côté, le vacarme inouï du bar Le Débido. «Il s’agissait de rassembler aussi bien la scène alternative, punk, squat, que les copains du foot.»

Très vite sont apparues des dissensions: «Vous aviez d’un côté les intégristes, pour qui tout était politique, y compris le rock. De l’autre, les capitalistes, soucieux de faire tourner la maison. D’autant plus que, dans les premières années, nous refusions toute subvention.» Scissions et départs dans de grands fracas, il y eut alors. «Mais les deux tendances ne pouvaient se passer l’une de l’autre. L’Usine fonctionne parce qu’il y a cette capillarité permanente entre deux démarches a priori opposées», conclut Nicolas Wadimoff. Avant d’ajouter que, oui, ça marche toujours comme cela en 2019.

Du côté des «intégristes», justement: Damien Schmocker, 55 ans, représente l’un des rares, sinon le seul acteur présent dans la maison depuis 30 ans. Ce pilier d’Urgence Disk, espace hyperactif proposant des concerts tous les soirs ou presque, reste critique à l’égard du centre culturel: «La rentabilité dont se soucient nombre d’associations intra-muros constitue un frein pour la découverte, la fraîcheur des idées. L’Usine prône l’autogestion. Mais cette autogestion est assistée. Admettons-le, alors. L’Usine reçoit des subventions, en monnaie ou en nature. Elle n’a donc pas à se préoccuper de ce qu’elle rapporte économiquement, mais culturellement. L’Usine est un outil pour proposer un maximum d’expressions artistiques au public genevois.»

Et, non, Damien Schmocker n’est pas le dernier des Mohicans a s’affairer ainsi. Mabrouk Hosni Ibn Aleya a 32 ans. Il fait partie des nouvelles forces dans la place: «À 22 ans, je venais pour faire la fête. Puis j’ai découvert le Spoutnik, le cinéma sonore, le «noise». Avant de déserter les lieux: trop d’entre-soi, ça ne me convenait pas.» Qu’est-ce qui l’a fait revenir? «Une nouvelle dynamique d’ouverture.» En cela, Mabrouk, aujourd’hui coprogrammateur musical pour la grande salle du Rez, rejoint les motivations des anciens. «L’Usine est un laboratoire en continu, où l’on essaie une société égalitaire, horizontale, tout en se confrontant aux contraintes du système, ainsi lorsqu’il s’agit de rester à flot financièrement.» En somme, l’affaire ne va pas mieux ni plus mal qu’avant. «Des tensions, il y en a toujours. Alors on se met une pression énorme pour entretenir cette bulle d’oxygène, quitte à s’exploiter soi-même.» L’Usine donne-t-elle parfois l’impression de naviguer à vue? Pourtant, son modus operandi suit une ligne stable depuis trente ans. Petit rappel signé Hélène Mateev, 37 ans, coresponsable du T.U., pôle théâtre, danse et performances: «Nous travaillons dans un lieu de production et de diffusion culturelles qui permet de réaliser des expériences artistiques hors des carcans imposés par le commercial.»

L’Usine a 30 ans, sa santé mentale reste bonne. Et ses revendications restent d’actualité. Ainsi lorsqu’une nouvelle entité, le Collectif nocturne, se voit confier par la Ville la gestion de la salle en sous-sol du Terreau. L’associatif, l’autogestion sont là aussi de mise, de même que l’accessibilité à toutes les bourses, y compris les plus petites, indique Pierre Collart, 24 ans, du Collectif nocturne: «Nous gardons à l’esprit que l’on peut, en 2019 encore, s’approprier de nouveaux lieux. Les derniers signaux, politiques notamment, expriment un climat plutôt positif pour ce type d’initiative.» D’autres, cependant, n’ont pas attendu l’aval de l’administration pour s’engager. C’est le cas de Porteous, à Aïre, projet socioculturel plus que festif. «Nous voulons établir un lieu complémentaire à l’Usine, confie l’une de ses chevilles ouvrières, âgée de 27 ans. Plus qu’un modèle, l’Usine constitue pour Porteous une inspiration et un allié.»