L’Université veut un campus de pointe pour la physique et les maths

L’Université a de gros projets pour les maths et la physique. Elle compte ériger un grand pôle destiné à ces deux disciplines. Un nouveau bâtiment prendra place au quai Ernest-Ansermet, à deux pas de Sciences II, comme l’a indiqué hier l’Université dans un communiqué. Il est attendu pour 2028.

Le Centre des sciences physiques et mathématiques (CSPM) permettra de regrouper les activités de ces facultés aujourd’hui éparpillées sur plusieurs sites. «Les locaux de l’École de physique, dont la construction remonte à 1949, ne sont plus adaptés aux exigences de la physique moderne», explique l’Université de Genève (UNIGE). Quant aux mathématiques, elles sont logées dans des locaux anciens et vétustes que loue la faculté et qui sont voués à être détruits.

Équipements de pointe

Outre les laboratoires et les auditoires, le bâtiment comprendra un amphithéâtre de 600 places ainsi qu’un espace élargi pour le Scienscope, qui reçoit chaque année 35 000 élèves genevois. Il abritera également le Laboratoire de technologie avancée (LTA). «Cette structure permet de mettre à disposition de la collectivité et des entreprises des équipements de pointe, ce qui représente un vrai enjeu pour l’écosystème genevois», commente le recteur, Yves Flückiger.

Pour le patron de l’Université, ce campus permettra d’accueillir dans de bonnes conditions plusieurs programmes de recherche importants, tels que le projet Swissmap ou le Quantum Flagship. «L’UNIGE et la Faculté des sciences sont reconnues sur le plan national et international pour la qualité des travaux menés par des physiciens et mathématiciens», écrit l’institution.

Le coût de l’opération est estimé entre 201 et 240 millions de francs. Il sera pris en charge par plusieurs acteurs.

La Confédération et l’Université devraient en payer un tiers. Un autre tiers proviendra d’une fondation que l’Université ne nomme pas. Enfin, le solde fait encore l’objet de discussions. «Comme nous avons obtenu une contribution importante du privé, nous espérons que le Canton financera, en partie au moins, le dernier tiers», relève le recteur.

La création de ce campus n’est pas une nouveauté. En 2011, il était prévu de le réaliser sur le site de la caserne des Vernets, selon des études pilotées par la Fondation Wilsdorf. À l’époque estimé à 600 millions de francs, le projet avait été écarté par le Conseil d’État, qui ne le jugeait pas prioritaire.

Le nouveau projet a donc été revu à la baisse en termes de surface. L’esquisse du bâtiment, présentée ci-dessus, a été réalisée par Brodbeck et Roulet, un bureau d’architectes qui travaille très régulièrement avec la Fondation Wilsdorf. Celle-ci est très probablement la structure privée qui finance un tiers du projet, elle a toutefois pour habitude de ne pas communiquer sur ses dons.

Le Grand Conseil a déjà eu un avant-goût du CSPM. En 2016, il a voté un crédit de 500 000 francs destiné à réaliser des études de faisabilité, un montant accepté à l’unanimité. Le député Patrick Saudan relevait à l’époque: «Les facultés de maths et de physique sont clairement à l’étroit et le risque existe que les chercheurs de pointe quittent Genève pour trouver des meilleures conditions ailleurs.»

Ce futur pôle doit-il être perçu comme un élément de la concurrence avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)? «La concurrence est toujours importante et a le mérite de nous pousser à la qualité, répond Yves Flückiger. Mais nous collaborons très bien avec l’EPFL, avec laquelle nous pensons créer un institut en mathématiques.»

Immeuble acheté

La construction du campus entraînera la démolition de quelques vieux bâtiments et donc des déménagements temporaires. C’est la raison pour laquelle l’Université vient d’acquérir un immeuble pour 35,9 millions de francs au 9, rue du Conseil-Général. Il accueillera provisoirement les mathématiciens. Par la suite, ce bâtiment sera revendu. Cette transaction est intégrée au plan financier du futur campus.

(TDG)