L’Uni priée de gouverner avec plus de démocratie

L’Assemblée de l’Université de Genève (UNIGE), organe délibératif de 45 membres représentant les différents acteurs de l’institution, vient de produire un rapport sur la gouvernance de l’alma mater. Son constat est sévère: «Gestion institutionnelle marquée par le flou et la crise». Le rapport, qui plaide pour plus «d’excellence démocratique», sera présenté en plénière mercredi. Une proposition d’organiser une discussion sur la base de ses constats sera soumise au vote.

L’assemblée a décidé de se pencher sur la gouvernance après la publication d’une enquête sur le harcèlement à l’Uni (lire l’encadré). «Ce rapport a ouvert une brèche», confie Romain Boillat, étudiant et président de l’assemblée. Une commission a été créée, composée de huit membres issus des quatre corps de l’UNIGE (étudiants, professeurs, collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, personnel administratif et technique).

Le groupe a élaboré son rapport sur la base des procès-verbaux de l’assemblée, de ses propres expériences et d’entretiens informels menés notamment auprès des organisations représentantes des différents corps. Une méthode suffisamment étayée et documentée pour prétendre à égratigner l’alma mater? Le président répond que le rapport ne vise pas à «apporter de vérités. L’objectif est de susciter le débat sur des pratiques courantes en ciblant la source des problèmes plutôt que les symptômes, et de proposer une base de réflexion pour susciter des changements.»

Retour sur quelques points noirs et les recommandations de l’assemblée pour les résoudre.

1. La participation mise à mal

La commission relève que le fonctionnement des organes participatifs (facultés, sections, départements) est insatisfaisant car ceux-ci ne reflètent pas la communauté universitaire. «La clef de répartition est déséquilibrée, souligne-t-elle. Alors que le corps professoral représente environ 12% du personnel et 3% de l’ensemble de l’Université, il dispose de 44% des sièges.» A contrario, le corps estudiantin ne dispose que de 22% des sièges alors qu’il englobe près des trois quarts de la communauté. «Nous recommandons donc un rééquilibrage, par exemple une représentation paritaire», ajoute Romain Boillat.

On déplore aussi le pouvoir limité de ces organes qui tendent à devenir «de simples chambres d’enregistrement» ne disposant d’aucune possibilité d’assurer l’application de leurs décisions. «En conséquence, des projets sont bloqués du fait de l’inaction des Exécutifs.» Un exemple: l’augmentation des émoluments, qui avait entraîné l’occupation d’Uni Dufour par des étudiants il y a trois ans. L’assemblée a émis des recommandations qui n’ont pas abouti sur le processus décisionnel qu’elle espérait.

2. Indépendance menacée?

La commission s’interroge ensuite sur l’indépendance de l’institution, qu’elle estime menacée par le cofinancement croissant de chaires par des entreprises et le privé. «La question des réciprocités se pose. Nous n’avons pas d’éléments prouvant qu’il existe des conflits d’intérêts explicites, admet le président. Mais l’absence de transparence ne permet pas d’affirmer qu’il n’y en a pas.» Recommandation est faite de rendre publiques toutes les informations concernant les soutiens privés.

3. Nuisible course à l’excellence

La souffrance au travail est l’élément négatif saillant qui ressort de l’analyse. La cause principale? La course au prestige. Les commissionnaires constatent «une forme de désarroi face à une volonté d’excellence induisant la poursuite d’un management de la performance excessif». Romain Boillat précise que l’excellence académique est un objectif nécessaire «mais c’est la manière dont elle est mesurée qui pose problème, avec l’importance excessive accordée aux classements. Cela entraîne des pressions, une compétition contre-productive, une hiérarchisation extrême. Des facteurs pouvant induire sexisme et harcèlement.»

Autre cause d’un mal-être: les candidatures internes sont rarement valorisées. Selon le rapport, «on a plutôt tendance à engager des externes au lieu d’identifier et de promouvoir en interne».

Sollicité, le recteur de l’UNIGE, Yves Flückiger, a refusé de s’exprimer «par respect pour le rythme démocratique» et tant que le rapport n’a pas été soumis aux autres instances académiques, dont le Conseil rectorat-décanats.

(TDG)